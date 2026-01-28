中島健人が自身のInstagramを更新し、1月23日から25日にかけて東京・有明アリーナで開催した『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』の思い出ショットを公開した。

【画像】中島健人『THIS IS KENTY』思い出ショット／中島健人＆重岡大毅＆岩本照の革ジャン姿

WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照との写真も含まれており、注目を集めている。

■『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』豪華ゲストとの思い出ショットを公開

投稿では「THIS IS KENTY Memories, Part 1 おもいで」と題し、公演を振り返る写真をアップ。「たくさんのゲストの方に来ていただきました。心から感謝です」とつづり、ステージをともに盛り上げたゲストや関係者への感謝の思いを伝えた。

公開された写真の1枚目には、中島が重岡、岩本と並び、笑顔でポーズを決める姿が写し出されている。デニムやジャージ、スウェットなどリラックス感のある装いで、親しみやすさが感じられる1枚だ。

さらに11枚目には、3人がそろってステージに立つ姿も公開された。そろいの白Tシャツを着て客席を背景に笑顔を見せており、会場を埋め尽くすペンライトの光とともに、有明アリーナならではのスケール感とライブの熱気が伝わってくる。

他にも、こっちのけんとやmiletなど、豪華ゲストとの笑顔あふれるオフショットが公開されている。

ファンからは「けんしげひーが1枚目なの愛」「宝物ショット」「最高すぎる」「このしげメロすぎる」「贅沢コラボ」「3人の関係性が本当に素敵」といった声が寄せられている。

■中島健人＆重岡大毅＆岩本照がそろいの革ジャン姿も披露

なお、中島健人のスタッフ公式Xでは、黒のレザージャケットにブラックデニム、バンダナを合わせた中島、重岡、岩本が並び立つ姿も公開された。

中島はアイドルスマイルを見せ、重岡は舌を出したワイルドな表情、岩本はクールな眼差しで構えるなど、それぞれの個性が際立つショットとなっている。