HANA『メダリスト』オープニング主題歌「Cold Night」CDリリース開始

HANAの新曲「Cold Night」が、1月28日にCDリリースされた。

■HANA「Cold Night」はレコードサイズ仕様

「Cold Night」は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。1月24日のアニメ第2期初回放送に合わせて先行配信リリースされ、多くの感動と勇気づけられた声が上がっていた。

ジャケット写真解禁時から話題になっていた『メダリスト』の主人公・いのりがスケートリンクで“HANAポーズ”を決める今回のために描き下ろされたビジュアルは、レコードサイズ仕様の大型サイズに仕上がっている。

「Cold Night」は、1月9日放送の『HANAのオールナイトニッポンX』にてサプライズ解禁されて以降、HANAのこれまでの楽曲とはひと味異なるサウンドや歌詞で話題を生んでいたが、CDもこれまでとはひと味変わりレコードサイズ仕様になっているため、楽曲のインパクトをそのまま手に取って楽しめるだろう。

■リリース情報

2026.01.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Cold Night」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「Cold Night」

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

