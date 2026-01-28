なにわ男子出演「スギ薬局」新TVCM公開！メンバーが「○○スギ！」フレーズを連発
なにわ男子が「スギ薬局」50周年のアンバサダーに就任。新TVCMが、2月2日より順次全国で放映開始される。
■CMソングは、なにわ男子の新曲「スキスギ」
スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用が決定。
新TVCMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを通じて、創業50周年を迎えた感謝と未来への想いを表現。なにわ男子が「○○スギ！」というフレーズで楽しく“笑顔”と“お得”を届けていく。CMソングに採用採用された、なにわ男子の新曲「スキスギ」にも注目だ。
また、なにわ男子のスギ薬局オリジナルフォンタブが当たるキャンペーンも2月2日よりスタート。こちらも要チェックだ。
■なにわ男子 インタビュー
■リリース情報
2026.02.18 ON SALE
なにわ男子
SINGLE「HARDWORK」
※「スキスギ」は、通常盤/期間生産限定スキスギるエディションに収録
■関連リンク
スギ薬局 公式YouTube ※新TVCMの30秒素材の限定公開あり
https://youtu.be/S_zxNcvwqmQ
なにわ男子 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/56
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011