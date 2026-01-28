なにわ男子出演「スギ薬局」新TVCM公開！メンバーが「○○スギ！」フレーズを連発

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子が「スギ薬局」50周年のアンバサダーに就任。新TVCMが、2月2日より順次全国で放映開始される。

■CMソングは、なにわ男子の新曲「スキスギ」

スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用が決定。

新TVCMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを通じて、創業50周年を迎えた感謝と未来への想いを表現。なにわ男子が「○○スギ！」というフレーズで楽しく“笑顔”と“お得”を届けていく。CMソングに採用採用された、なにわ男子の新曲「スキスギ」にも注目だ。

また、なにわ男子のスギ薬局オリジナルフォンタブが当たるキャンペーンも2月2日よりスタート。こちらも要チェックだ。

■なにわ男子 インタビュー

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

なにわ男子

SINGLE「HARDWORK」

※「スキスギ」は、通常盤/期間生産限定スキスギるエディションに収録

