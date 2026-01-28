TWICE（トゥワイス）のCHAEYOUNG（チェヨン）が、Instagramを更新。MOMO（モモ）、SANA（サナ）、NAYEON（ナヨン）と共にアメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを楽しむ様子を公開した。

■TWICEがユニバ訪問、『シンプソンズ』や『スーパーマリオ』の世界へ！

現在、ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR』で北米地域を巡っているTWICE。アメリカ・ロサンゼルスでは4日にわたって公演を行った。チェヨンら4人はその合間に、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを訪れたようだ。

チェヨンはプリンセスのように、ピーチ姫のカチューシャを被って登場（1、2枚目）。ビートルジュースとの2ショット（3枚目）では、嬉しそうに笑顔を浮かべている。また4枚目は、『怪盗グルー』シリーズに登場するグルーを、チェヨンとモモで囲んだショット。ふたりともサングラスを掛け、グルーに肩を抱かれている。

その後も『シンプソンズ』のアトラクションや『ハリー・ポッター』のエリア、百味ビーンズ、スーパー・ニンテンドー・ワールドなど、楽しそうな写真が続く。チェヨンは『スーパーマリオ』シリーズに登場するキノピオの帽子を被った可愛らしいセルフィー（12枚目）もアップした。

7枚目は、脚が伸びて見える鏡で4人が並んで撮影を楽しむショット。8枚目ではサナとチェヨンが銅像の真似をしてポーズを取っている。そして17枚目は、鏡を使ったチェヨン、ナヨン、サナの自撮り。全員すっぴんにも見えるナチュラルメイクで、リラックスしたムードが漂っている。

SNSでは「最高すぎる」「満喫してる姿可愛すぎ」「楽しんでて可愛いい」「まじで体力が中学生すぎる」「ライブを全力で4日間してユニバで遊び尽くしてるのすごい」「遊ぶ時間もあって何より！」と話題を集めている。

