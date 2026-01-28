ÀéÂå·ú¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾2.7ÇÜÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦43´ü¤Ö¤êºÇ¹â±×¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿ÇÛÅö¤ÏÌµÇÛ·ÑÂ³
¡¡ÀéÂåÅÄ²½¹©·úÀß <6366> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î28ÆüÃë(12:00)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î265²¯±ß¢ª880²¯±ß(Á°´ü¤Ï321²¯±ß)¤Ë3.3ÇÜ¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ2.7ÇÜÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë43´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î69.1²¯±ß¢ª684²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï148²¯±ß)¤Ë9.9ÇÜÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ4.6ÇÜÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ë(Á°´ü¤ÏÌµÇÛ)¤È¤·¡¢ÌµÇÛ·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯11·î18ÆüÉÕ¡Ö¡Ê³«¼¨»ö¹à¤Î·Ð²á£¸¡ËÊÆ¹ñGolden Pass LNG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾õ¶·Êó¹ðTrain£²¡õ£³²þÄêEPC·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤ÆÅ¬»þ³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅö¼Ò¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒChiyoda International Corporation¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMcDermott LLC¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¿ë¹ÔÃæ¤ÎGolden Pass LNG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡ËÉÕ¤Ë¤Æ²þÄêEPC·ÀÌó¤ò¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëGolden Pass LNG Terminal LLC¼Ò¤ÈÀµ¼°¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åµ·ÀÌóÄù·ë¤ËÈ¼¤¦ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·¸¤ë´°À®¹©»ö¹â¤ª¤è¤ÓºÎ»»¤Î¸«Ä¾¤·¡Ê2024Ç¯£³·î´ü¤ËÇ§¼±¤·¤¿¡¢´°¹©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤È¸«¹þ¤àÅö¼ÒÄÉ²ÃÉéÃ´ÈñÍÑÌó370²¯±ß¤ÎÌáÆþ¤ì¡¢±ß°Â¤Î°ÙÂØ±Æ¶ÁÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¹ñÆâ³°¤Ç¿ë¹ÔÃæ¤ÎÊ£¿ô°Æ·ï¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤Î¹¥Ä´¤Ê¿ÊÄ½¤äÊ£¿ô¤Î°ì²áÀÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢´°À®¹©»ö¹â¤ª¤è¤Ó´°À®¹©»öÁíÍø±×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×°Ê²¼¤Ï¡¢Åö³ºÍ×°ø¤Ë¤è¤êÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯£³·î´ü¡Ê2025Ç¯£´·î£±Æü～2026Ç¯£³·î31Æü¡Ë¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÆüÉÕ¡Ö£Á¼ïÍ¥Àè³ô¼°¤Î½þ´ÔÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°ÕµÚ¤ÓÄê´¾¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤Æ³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÅö¼Ò£Á¼ïÍ¥Àè³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯£¶·î³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅö¼ÒÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î¾µÇ§¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¾ò·ïÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´³ô¼°½þ´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¤Ï¡¢³ÆÇ¯ÅÙ·è»»¤Ë¤è¤ê³ÎÄê¤¹¤ëÊ¬ÇÛ²ÄÇ½³Û¤ÎÁ´¤Æ¤ò½þ´Ô¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ò·ïÊÑ¹¹¤Î¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö´ü¤ÎÉáÄÌ³ô¼°ÇÛÅö¤ÏÌµÇÛ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤´Î»¾µ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£2028 Ç¯£¶·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÁ´³ô¼°½þ´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢ÉáÄÌ³ô¼ç¤Ø¤ÎÉüÇÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î69.1²¯±ß¢ª684²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï148²¯±ß)¤Ë9.9ÇÜÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ4.6ÇÜÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ë(Á°´ü¤ÏÌµÇÛ)¤È¤·¡¢ÌµÇÛ·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯11·î18ÆüÉÕ¡Ö¡Ê³«¼¨»ö¹à¤Î·Ð²á£¸¡ËÊÆ¹ñGolden Pass LNG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾õ¶·Êó¹ðTrain£²¡õ£³²þÄêEPC·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤ÆÅ¬»þ³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅö¼Ò¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒChiyoda International Corporation¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMcDermott LLC¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¿ë¹ÔÃæ¤ÎGolden Pass LNG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡ËÉÕ¤Ë¤Æ²þÄêEPC·ÀÌó¤ò¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëGolden Pass LNG Terminal LLC¼Ò¤ÈÀµ¼°¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åµ·ÀÌóÄù·ë¤ËÈ¼¤¦ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·¸¤ë´°À®¹©»ö¹â¤ª¤è¤ÓºÎ»»¤Î¸«Ä¾¤·¡Ê2024Ç¯£³·î´ü¤ËÇ§¼±¤·¤¿¡¢´°¹©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤È¸«¹þ¤àÅö¼ÒÄÉ²ÃÉéÃ´ÈñÍÑÌó370²¯±ß¤ÎÌáÆþ¤ì¡¢±ß°Â¤Î°ÙÂØ±Æ¶ÁÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¹ñÆâ³°¤Ç¿ë¹ÔÃæ¤ÎÊ£¿ô°Æ·ï¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤Î¹¥Ä´¤Ê¿ÊÄ½¤äÊ£¿ô¤Î°ì²áÀÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢´°À®¹©»ö¹â¤ª¤è¤Ó´°À®¹©»öÁíÍø±×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×°Ê²¼¤Ï¡¢Åö³ºÍ×°ø¤Ë¤è¤êÁ°²óÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯£³·î´ü¡Ê2025Ç¯£´·î£±Æü～2026Ç¯£³·î31Æü¡Ë¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÆüÉÕ¡Ö£Á¼ïÍ¥Àè³ô¼°¤Î½þ´ÔÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°ÕµÚ¤ÓÄê´¾¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤Æ³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÅö¼Ò£Á¼ïÍ¥Àè³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯£¶·î³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅö¼ÒÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î¾µÇ§¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¾ò·ïÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´³ô¼°½þ´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¤Ï¡¢³ÆÇ¯ÅÙ·è»»¤Ë¤è¤ê³ÎÄê¤¹¤ëÊ¬ÇÛ²ÄÇ½³Û¤ÎÁ´¤Æ¤ò½þ´Ô¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ò·ïÊÑ¹¹¤Î¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö´ü¤ÎÉáÄÌ³ô¼°ÇÛÅö¤ÏÌµÇÛ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤´Î»¾µ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£2028 Ç¯£¶·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÁ´³ô¼°½þ´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢ÉáÄÌ³ô¼ç¤Ø¤ÎÉüÇÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£