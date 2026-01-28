日経225先物：28日正午＝210円安、5万3060円
28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円安の5万3060円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3029.97円に対しては30.03円高。出来高は1万9127枚となっている。
TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比29.5ポイント安、現物終値比4.28ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53060 -210 19127
日経225mini 53065 -210 329683
TOPIX先物 3533.5 -29.5 40761
JPX日経400先物 31880 -230 2020
グロース指数先物 694 -11 2743
東証REIT指数先物 1957.5 -2.5 140
株探ニュース
TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比29.5ポイント安、現物終値比4.28ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53060 -210 19127
日経225mini 53065 -210 329683
TOPIX先物 3533.5 -29.5 40761
JPX日経400先物 31880 -230 2020
グロース指数先物 694 -11 2743
東証REIT指数先物 1957.5 -2.5 140
株探ニュース