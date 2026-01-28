　28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円安の5万3060円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3029.97円に対しては30.03円高。出来高は1万9127枚となっている。

　TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比29.5ポイント安、現物終値比4.28ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53060　　　　　-210　　　 19127
日経225mini 　　　　　　 53065　　　　　-210　　　329683
TOPIX先物 　　　　　　　3533.5　　　　 -29.5　　　 40761
JPX日経400先物　　　　　 31880　　　　　-230　　　　2020
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　 -11　　　　2743
東証REIT指数先物　　　　1957.5　　　　　-2.5　　　　 140

株探ニュース