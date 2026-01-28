「まずいよ、女として」「前代未聞」義理チョコを廃止したら罵倒された!!得意先の分も自腹っておかしくない!?【作者に聞く】
過去にさまざまな職歴を持つ作者・ぷく子(@pukukoOL)さんが、これまで勤めてきた会社で出会った“ちょっと変わった人たち”のエピソードを漫画化しているブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」。「こんな人いる!?」とツッコミたくなるエピソードばかりだが、作者によるとすべて実在の人たちだという。今回は、ぷく子さんが「職場でのバレンタインが嫌いになったきっかけ」を描いた漫画『バレンタインの苦痛』を紹介する。ぷく子さんが男性社員から「まずいよ、女として」と責められることになったバレンタインデーの出来事とは一体…？
これまでいくつかの会社で働いてきたぷく子さんだが、バレンタインへの対応は会社によって全く異なっていた。最初に就職した会社はデパートで女性社員が多かったため1人300円と負担は軽く済み、男性社員からのお返しも全女性社員に向けてまとめて箱菓子をひとつだったので、お互い気が楽だったという。
だが、その後に就職した会社はそうはいかなかった。ぷく子さんが勤務した事業所は男性社員20人、対して女性社員は2人。全員にチョコを配ると女性社員1人あたりの負担額が大きすぎる…！と考えたぷく子さんはもう1人の女性社員を説得し、その年は義理チョコは配らないことにした。
するとある男性社員がぷく子さんに「チョコは？買い忘れ？」と尋ねてきた。義理チョコ制度の廃止を説明すると、「はぁ？それまずいよ、女として!!」という衝撃の返答が！
また、別の事業所へ異動した際のこと。ぷく子さんはこの事業所でももちろん義理チョコを配るつもりはなかった。するとバレンタイン当日、なんと事業所長が近寄ってきて、「チョコ」と手を差し出してきた!!「いや…ないです」と答えたぷく子さんに、この所長は信じられない罵声を浴びせるのだった。一体ぷく子さんはどんな言葉を浴びせられ、結局義理チョコをどうしたのか？
ぷく子さんに話を聞いてみた。
――漫画の中で、「女性社員はひとつ1000円くらいのチョコを男性社員全員に必ず配る」「お得意様にも2000〜3000円のチョコを渡す」ということを要求されていますが、当時どのように感じていましたか？
「え？なんで？やるやらないは自由でしょ？」と思っていましたし、そう言い返しましたが「明日必ず持ってきなよ」と言われました。なぜバレンタインを強制されなければならないのか…とバレンタインが嫌いになりました。
――このエピソードを漫画化した理由は？
このエピソードだけではないんですが、私が描いた漫画を読んで同じ境遇だった方に共感していただいたり、「そういう変な社風あったよね〜」と仕事や家事の合間に見てもらいクスッと笑っていただけたら、とてもうれしいです。
クスッでは済まない強烈なエピソードも多数あるが、確かに「あ、こういう変な会社オリジナルのルールがあったな〜」と今思い出すと笑える逸話がそろっているのでぜひチェックしてみてほしい。
ちなみに「バレンタイン」とは、世界的には「恋人たちの日」として大切な人にその愛を伝える日で、ほとんどの国では男性から女性へ花やジュエリーなどを贈るのが一般的のようだ。しかし日本では、チョコレートメーカーのキャンペーンにより、1970年代ごろから「女性が好きな人にチョコを贈る」というのが定着。その後、お世話になっている人や人間関係を円滑にするために贈る「義理チョコ」という文化も登場し、会社で「女性社員が義理チョコを配るのは当たり前」という風潮が流行した。愛を伝える日としての「バレンタイン」はいいと思うが、義理チョコ文化においては男女ともに頭を悩ませている人が多いのではないだろうか。
「ぷく子OLとイッヌの日常」には、今回のエピソードのほかにも超クセ強な人々との衝撃エピソードがたくさん描かれているので、ぜひチェックしてみて。
画像提供：ぷく子(@pukukoOL)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
画像提供：ぷく子(@pukukoOL)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。