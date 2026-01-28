安藤優子、スーツの私服コーデで出発「今日はこれから選挙がらみのお仕事です」 TPO意識したスタイリングに反響「カッコいい」「よくお似合いです」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が27日、自身のインスタグラムを更新。仕事へ向かう際のスタイリッシュなパンツスーツ姿を披露した。
【写真】「カッコいい」「よくお似合いです」選挙関連の仕事に合わせたスーツスタイルの安藤優子
安藤は「今日はこれから選挙がらみのお仕事です。また解禁になったらお伝えいたしますね！」と報告。この日のコーディネートについては「本日はグレーのスーツにしました」と、都会的なグレーのパンツスーツを颯爽と着こなすショットを公開した。
コメント欄には「カッコいいですパンツスタイル」「ピリッとキマっております」「パンツスーツ、よくお似合いですね」「お仕事モードにピッタリですね」「お気をつけて、行ってらっしゃいませ」など、さまざまな声が寄せられている。
