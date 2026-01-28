原日出子「なんでもない日だけど…」 息子からの“華やかなプレゼント”に感謝「息子さんさすがですね」「とても綺麗な色」
俳優の原日出子（66）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。息子から贈られた“プレゼント”を公開し、穏やかな日常のひとコマを伝えた。
【写真】「やさしさに溢れていますね」息子から原日出子へ贈られた“華やかなプレゼント”
原は「なんでもない日だけど…」と書き出し、「花束を買ってきてくれる 息子くん 可愛いスイトピー ありがとう〜〜」とつづり、色とりどりのスイートピーが生けられた花瓶の写真を投稿した。淡いピンクや白、紫など華やかな色合いの花々が、室内をやさしく彩っている。
この投稿に、コメント欄には「素敵な花束」「優しい息子さんですね」「とても綺麗な色のスイートピーですね」「息子さんさすがですね やさしさに溢れていますね」といった声が寄せられ、多くの人が心温まるエピソードに反応していた。
