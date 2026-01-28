この記事をまとめると ■GRヤリスにWRC9冠を達成したセバスチャン・オジエ選手を記念する限定車が登場 ■4WDモードや内外装に専用装備をもたせて走りと世界観の両面で進化している ■前回の「オジエ」とは大きく内容は変更された

WRC最強ドライバーの知見を直接反映

トヨタGRヤリスは、いま日本のクルマ好きを惹きつけてならないモデルの筆頭だろう。実用車であるヤリスの名を冠してはいるが、その中身はまったくの別物だ。WRC（世界ラリー選手権）を勝ち抜くためだけに、トヨタがゼロから設計した、まさに現代のホモロゲーションモデル。

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を体現するGRヤリスは、たび重なるアップデートでも注目を集めており、そのなかで生まれた限定車が多数存在することも大きな特徴のひとつだ。

そして今回、また新たな限定車が誕生した。TOYOTA GAZOO Racing（TGR）に所属するセバスチャン・オジエ選手がFIA世界ラリー選手権（WRC）において通算9回目となるドライバーズチャンピオンを獲得したことを記念し、特別仕様車「GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition（以下：オジエ9x）」が発表されたのである。

ベースとなったのは、先日の一部改良でデビューしたばかりの「GRヤリス Aero Performance Package」。機能面での注目は、やはり専用設定の4WDモードセレクトだろう。ノーマルのGRヤリスではNORMAL（前後トルク配分60:40）、GRAVEL（53:47）、TRACK（60:40〜30:70可変）の3つのモードとなるが、オジエ9xではNORMALを除く後者2つを変更。

このうちGRAVELは、前輪の旋回性を確保しながら、後輪の駆動力による車両コントロールを可能にすることを狙ってオジエ選手本人とともに開発された「SEB.（40：60）」モードと置き換えられ、TRACKは、トラクション性能と旋回性能を高い次元で両立させるため、加速時は前後輪の拘束力を最大（直結）とし、制動時は必要分だけ拘束を緩める「MORIZO」モードとされる。なお、この4WDモードセレクトは、2024年に限定販売されたGRヤリス セバスチャン・オジエエディションと同一のセッティングとなる。

前回の「オジエ」とは異なるディテール

では、「オジエ9x」が前回の「オジエ」の単なる焼き直しかといえば、それは間違いだ。

エクステリアでは、そもそものベース車が「Aero Performance Package」となるだけに、エアロパーツ全般が異なる。そして、ボディカラーの「グラビティブラック」が新しい。TGRの2025年のモータースポーツ活動を象徴するカラーで、オジエ9xのための専用ボディカラーとなる（前回のオジエはマットステルスグレー）。

オジエ選手のキャリアとフランス出身であることを想起させるデザインとなるトリコロール加飾を施したフロントグリル、専用デザインのホイールは前回のオジエと同一だが、特別エンブレムはもちろん専用仕立て。ボディサイドに備わる専用バイナルも、「GR」ロゴを強調した、ラリーマシンを思わせるアグレッシブなデザインへと刷新されている。

インテリアでは、モータースポーツにおける操作性を追求して開発され、がらりと変わったセンターパッドやステアリングスイッチをもち、ひとまわり小径となったステアリングが新規に採用される。これは先日の東京オートサロン2026にてお披露目された「GRヤリス MORIZO RR」と同一となるが、そちらがスエード表皮にイエローステッチとなるのに対し、オジエ9xではレザー表皮にトリコロールカラーのステッチが施された専用品となる。

そのほか、前回のオジエでは通常仕様だったパーキングブレーキレバーが縦引き仕様とされた点も見逃せない。

トップドライバーの知見を直接反映した最新の1台として、GRヤリスのもつポテンシャルをさらに引き上げると同時に、トヨタが掲げる「モータースポーツを起点としたクルマづくり」を体現する本モデル。価格は未発表だが、販売については、日本市場において2026年春以降を予定しており、専用アプリを通じた抽選方式で100台限定とされる。これまでの限定車同様、非常に高い倍率となることは確実だろう。