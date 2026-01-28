元アイドリング!!!倉田瑠夏、第1子妊娠を発表「初めてのことでドキドキですが」 近影ショット添え心境
元アイドリング!!!のメンバーでタレントの倉田瑠夏（29）が28日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を公表した。
【写真】「後ろ姿だけでもイケメン」夫との2ショットを披露した倉田瑠夏、朝日奈央らの姿も※写真4枚目
倉田は「応援してくださっている皆様へ」とし、「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました。無事に安定期を迎えることができましたので皆様にご報告させていただきます。出産は夏頃を予定しております」と報告。
そして「初めてのことでドキドキですがたくさんの奇跡に感謝しながら、これからも時間を大切に過ごしていきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。花束を持った近影ショットも披露した。
倉田は、1996年8月4日生まれ。2010年からアイドリング!!!22号として活動。15年10月の解散後もグラビアなどの活動の一方で、保育士資格、幼稚園教諭二種免許、認定ベビーシッターなどさまざまな資格を取得するなど、活躍の幅を広げている。2024年7月に結婚を発表した。
【写真】「後ろ姿だけでもイケメン」夫との2ショットを披露した倉田瑠夏、朝日奈央らの姿も※写真4枚目
倉田は「応援してくださっている皆様へ」とし、「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました。無事に安定期を迎えることができましたので皆様にご報告させていただきます。出産は夏頃を予定しております」と報告。
そして「初めてのことでドキドキですがたくさんの奇跡に感謝しながら、これからも時間を大切に過ごしていきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。花束を持った近影ショットも披露した。
倉田は、1996年8月4日生まれ。2010年からアイドリング!!!22号として活動。15年10月の解散後もグラビアなどの活動の一方で、保育士資格、幼稚園教諭二種免許、認定ベビーシッターなどさまざまな資格を取得するなど、活躍の幅を広げている。2024年7月に結婚を発表した。