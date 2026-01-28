TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が、27日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。とある楽曲に感動する場面があった。

同番組では「ママの背中を押す応援歌」をランキング形式で紹介。562人が選んだ第1位は、2009年にリリースされた現役ママシンガー・初田悦子の「きみのママより」だった。

オーディション番組出身で、2児の母でもある初田の同曲は、母から娘への手紙のように歌われており、当時“泣き歌ソング”として話題に。最近では子供との思い出をSNSで発信する際に、BGMとして使用されることで人気が再燃しているという。

現在第3子妊娠中の鈴木に向けて、タレント・藤本美貴が「妊婦には染みてしょうがないんじゃない？」と聞くと、鈴木は「どうしてくれるのよ、ホルモン乱れましたよ。どうすんですかコレ」と涙をぬぐった。藤本も「歌声もまた優しくて、すっと入って来る歌声で素敵だった」と絶賛した。

そして「ママはママは弱いの きみが強さくれたの」との歌詞に、鈴木は「弱さを肯定してくれるって凄く力強い」と感動。藤本が「しわくちゃで小さな手のひら キュッとつぼんだだけで ほろり涙があふれだして 幸せってつぶやいてた」と歌詞を読み上げると、鈴木は「声もいいですね〜」と感心した。

これに藤本は「私、妊婦さん呼んで朗読会やろうかな」と笑いを誘ったが、目を赤くしたタレント・横澤夏子は、鈴木に対し「だけど、“大きなお腹なでながら そっと呼びかけてみたの 春のように心温かく 穏やかであるように”って今、ちょうどじゃないですか」と涙が止まらず。藤本は「自分で書いた歌じゃないよね？」とあきれていた。