梅澤美波、プールサイドで“ごろん”まどろみ表情の新ショット 2nd写真集封入特典ポストカード第3弾公開
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、6種類の封入特典ポストカードのうち、第3弾が公開された。
【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
封入特典ポストカード第3弾は、ミラノのホテルにある屋上プールで撮影したショット。プールサイドのソファを見つけ、ごろんと寝そべる梅澤。ちょうど午後の穏やかな時間だったこともあり、少しだけ眠そうな表情が新鮮な印象を見せている。
