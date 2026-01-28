『なんでも鑑定団』WBC優勝リング→予想を大きく上回る結果に スタジオ騒然「うおー！」
27日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、野球の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝記念リングがお宝として登場した。
【写真＆動画】超高額な鑑定結果に…今江敏晃が持参した18金製のWBC優勝記念リング
元千葉ロッテマリーンズでプロ野球解説者のプロ野球選手・今江敏晃がゲスト出演。2006年に行われた第1回WBCチャンピオンリングで、日本に帰国後、日本野球機構からお祝いに贈られたものをお宝として持ち込んだ。
18金製でダイヤモンド、ルビー、サファイア、ペリドット、シトリンの天然石が埋め込まれ、ボールやバットがデザインされている。今江さんの名前と背番号「8」も刻印された超豪華なリングだ。
今江は50万円と予想。気になる鑑定結果は400万円で、スタジオは「うおー！」「えー」と騒然とした。
鑑定した山本清司氏は制作費が100万円とした上で「WBCの注目度が一気に上がって、当時の熱気と興奮が昨日のことのようによみがえってくるようで大変感動しています」と話した。
笑顔を見せた今江は「勢いのまま日本が世界一になることを祈りたい」と話していた。
【写真＆動画】超高額な鑑定結果に…今江敏晃が持参した18金製のWBC優勝記念リング
元千葉ロッテマリーンズでプロ野球解説者のプロ野球選手・今江敏晃がゲスト出演。2006年に行われた第1回WBCチャンピオンリングで、日本に帰国後、日本野球機構からお祝いに贈られたものをお宝として持ち込んだ。
今江は50万円と予想。気になる鑑定結果は400万円で、スタジオは「うおー！」「えー」と騒然とした。
鑑定した山本清司氏は制作費が100万円とした上で「WBCの注目度が一気に上がって、当時の熱気と興奮が昨日のことのようによみがえってくるようで大変感動しています」と話した。
笑顔を見せた今江は「勢いのまま日本が世界一になることを祈りたい」と話していた。