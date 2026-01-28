『カッコウの許嫁』最終章開幕！神秘の島・屋久島で始まる 巻頭カラー登場＆記念企画スタート
28日発売の「週刊少年マガジン」9号に『カッコウの許嫁』祝6周年＆最終章開幕を記念した超豪華プレゼント企画が掲載された。原作者・吉河美希のイラストを使用した特製プニプニシールで、神秘の島屋久島で始まる最終章への期待がさらに高まるプレゼント企画となっている。
【画像】過激な衣装！公開された『カッコウの許嫁』新イラスト
また、巻頭カラーはヒロインたちの過激な水着イラストを見ることができる。
週刊少年マガジンで連載中の同作は、赤ちゃんのころに取り違えられ、今は名門私立に通う高校2年の主人公・海野凪が、これから許嫁（いいなずけ）に会いにいくという超お嬢様女子高生・天野エリカとの出会いから始まる人生交錯ラブコメディー。
海野凪は、エリカに彼氏のフリをしてくれと半ば強引に頼まれてしまうが、エリカは凪と取り違えられた子どもで、凪はエリカの許嫁相手だということを2人は知らなかった。
【画像】過激な衣装！公開された『カッコウの許嫁』新イラスト
また、巻頭カラーはヒロインたちの過激な水着イラストを見ることができる。
週刊少年マガジンで連載中の同作は、赤ちゃんのころに取り違えられ、今は名門私立に通う高校2年の主人公・海野凪が、これから許嫁（いいなずけ）に会いにいくという超お嬢様女子高生・天野エリカとの出会いから始まる人生交錯ラブコメディー。
海野凪は、エリカに彼氏のフリをしてくれと半ば強引に頼まれてしまうが、エリカは凪と取り違えられた子どもで、凪はエリカの許嫁相手だということを2人は知らなかった。