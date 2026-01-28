コスプレイヤー潤（@Uru_o13o）さんが『チェンソーマン』の人気キャラクター、パワーのコスプレをSNSに公開した。

通路の片隅、気だるげな視線をこちらに向けるパワー。トレードマークのツノと特徴的な瞳はそのままに、普段のパワフルで破天荒な姿とは一味違う、アンニュイな表情を見せる。脱力した姿勢と目線の奥に宿る静けさが、見る者にキャラクターの“素顔”を想像させるような、印象的なワンシーンとなっている。

撮影は、カメラマンのオダりん氏（@rkP7VI0ihKgTJzv）が担当。作品が公開されると「パワーちゃん可愛いです!!」「ヴッめっちゃかわい〜ですパワーちゃんとても似合ってました」「大好きほんとに美しい」「ニャーコになってもいいですか」とコメント欄には愛あるリアクションがあふれた。

潤さんが語る、今回の撮影に込めた思いとは――。

「今回選んでいただいた写真の個人的なポイントは表情とポージングです。

パワフルでエネルギッシュでカワイイけど乱暴で破天荒でカッコイイパワーちゃんになりきるのも大好きですが、今回は撮影場所の雰囲気に合わせ普段とは違った表情にも挑戦してみたいなと思いました。なのでこの時は、公安の仕事の合間にこんな表情もするのかな？と、パワーちゃんの日常をイメージしながら表情を作っています。

ポージングは、パワーちゃんの何気ない日常のワンシーンをイメージしていたので、違和感なく自然体に見えるようウィッグは整えず重力に任せて頭も手もだらーんと力を抜きました。私はいつもポージングが力みがちなので意外と難しかったです（笑）

また、この写真はコスプレイベントで撮影していただいたもので、実は撮影場所の通路は一般の人も含め人通りが多く、人が通らない一瞬の隙を狙って撮りました。人が途切れたところを狙って撮影ポイントに移動しポージングしてシャッターを切って撤収するまでほんの数十秒で、トータル1分もかかっていなかったと思います（笑）

そんなロケーションでこんなに綺麗に、そして抜群の画角で撮影して下さったカメラマンさんには本当に感謝しています！

普段から｢このキャラクターが私たちと同じ日常に生きていたら…｣を妄想しながらコスプレを楽しんでいるので、今回のパワーちゃんはまさにそのイメージにぴったりでした！撮影してくださったオダりんさん、ありがとうございました！」

エネルギーに満ちたキャラクター・パワーの新たな一面を引き出した潤さん。現実の一瞬を切り取ったかのような自然体のポージングと、心の奥を映すような表情が胸を打つ。血を自在に操る“血の魔人”も、誰かと同じ日常を生きている――そんな幻想を呼び起こす一枚だ。

（コスプレ図鑑取材班）