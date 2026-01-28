いわゆる「菊池事件」を巡り、再審（裁判のやり直し）を認めるかどうかの熊本地裁の判断が、今日（1月28日）午後2時に示されます。

【写真を見る】認められれば全国初 死刑執行後の再審 「菊池事件」このあと午後2時に可否判断

この判断を前に、弁護団たちが集会を開きました。

「菊池事件」は、ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、無実を訴えたまま、隔離された「特別法廷」で死刑判決を言い渡され、その後、死刑が執行されたものです。

これまでに熊本地裁は特別法廷を「憲法違反」とする判断を下していて、遺族が再審を求めています。

地裁は再審の可否の判断を、今日午後2時に示す予定です。

弁護団たちは昨日（1月27日）夜の集会で「憲法違反の審理での死刑判決をこのままにしていいのか」と訴えました。

ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟全国原告団協議会 竪山勲 会長 「熊本地裁の判断は一通りしかありません。一通りしかないんです。それが何かと言うと、再審を行うということしかないんです。そうでなければ、日本の司法は死んだままになってしまう」

死刑執行後に再審が認められれば、全国で初めてとなります。

再審の扉は開くのか。その判断はまもなく示されます。