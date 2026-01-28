なにわ男子、スギ薬局50周年アンバサダー就任 「◯◯スギ」のフレーズ連発、大橋和也は「メンバー好きスギ〜！」
7人組グループ・なにわ男子が、スギ薬局の創業50周年のアンバサダーに就任し、新TVCMを2月2日から順次全国で放映する。新CMでは、同店のこれまでの感謝と買い物の楽しさや公式アプリのお得感を「○○スギ！」というフレーズで表現。メンバーの個性あふれる○○“スギ”に合わせた表情や、買い物を楽しんでいる様子が見どころに。また、就任を記念して、なにわ男子の新曲「スキスギ」がCMソングに採用された。
【動画】新曲「スキスギ」も！個性あふれる新CM
CM冒頭では、なにわ男子の7人がスギ薬局の店舗前に集合し、「スギ薬局〜♪」とリズムに合わせて声をそろえるシーンから開始。続いて、メンバーが順に登場し、「お買い物楽しスギ」「ポイント貯まりスギ」「アプリクーポンでお得スギ」などのフレーズとともに、スギ薬局でのお買い物の魅力をアピールしていく。
その後、7人が手でハートポーズをつくり、「ありがとう、スギでいてくれて。」と感謝のメッセージを伝えるシーンで締めくくられ、スギ薬局の50周年を彩る特別感を演出しています。さらに、スギ薬局50周年を記念した「50周年大感謝祭」のキャンペーン情報もあわせて知らせる。
店舗入口のモニターとYouTubeで公開する30秒フルバージョンでは、道枝駿佑が「みんなは何スギ？」と問いかけるラストシーンがあり、一言のトーンまで入念にモニターチェックを繰り返すなど、真摯な姿勢で作品に向き合う姿がみられた。
なお、3月2日から解禁するCMの別バージョンでは、両手いっぱいの買い物袋を提げて買い物を満喫した長尾謙杜に、メンバーから「いつもやん！」とツッコミを入れるシーンでは、まさに「欲しいものが何でもそろう」という同店の便利さと買い物の楽しさを訴求している。
また、なにわ男子とのコラボキャンペーン「50周年大感謝祭」では期間中、スギ薬局の対象店舗にて商品を購入のうえ、スギ薬局アプリからキャンペーンに応募者の中から、抽選で合計3000人にオリジナルグッズをプレゼントする。
■なにわ男子コメント
――CM撮影を終えた、感想を教えてください。
西畑大吾：50周年という記念のタイミングでCMに出演させていただけるということが、すごくうれしいです。（CM本編では各メンバーが担当している）スギ薬局の「○○スギ」というのがあり、一人一人の良いところがあります。
藤原丈一郎：みんなどんな感じ（のスギを）やったんですか？
大橋和也：僕は、「買い物しスギ〜」のスギやった。
西畑：あー、ぴったりやん!
大橋：ぴったりよ、買い物、よくするから。
長尾：買い物楽しスギ〜やった。
高橋恭平：“ハマりスギ”
大西流星：アプリ使うのは“上手スギ”
西畑：僕は、「ポイント貯まりスギ」。
道枝：僕、「お得スギ」。
藤原：僕、「クーポン詳しスギ」やねんけど、撮ったときにスタッフさんが「いい顔！」とかじゃなくて、「詳しそうです、詳しそうです」って（言われました）（笑）。
大橋：めちゃくちゃ思われてるやん（笑）。あと、「スギ薬局〜♪」って歌えたのがめっちゃうれしかった。
全員 ：（みんなで歌う）50周年のスギ薬局〜♪
西畑：みんなで、CMのメロディーを歌えたのが、うれしかったです。
――スギ薬局は、お客様に愛され続けて50周年を迎えます。今年CDデビュー5周年を迎える、なにわ男子の皆さんが、これからも愛され続けるために“大切にしていること”があれば教えてください。
道枝：やっぱり、初心を忘れない。初心LOVE（うぶらぶ）という曲を出しているぐらいですから。
西畑：デビュー曲が初心LOVE（うぶらぶ）で、「初心」って書いていますからね。
道枝：忘れずに意識してやっているつもりですし、これからも忘れずにしておきたいなと思っていますね。
西畑：「初心」の気持ちを忘れないでおこうと思って、僕たちのデビューする前のドキュメンタリー映像を（道枝が）見返したというのがかわいいなと思いました。
道枝：全部見返して、感動しちゃった。
西畑：それを見て、かわいいなって思って。かわいスギ〜！
大西：スギ薬局だけにね。
全員 ：何回やんねん！
西畑：（他にも）ありますか、何か。
高橋：やっぱり朝昼晩（3食）ご飯をちゃんと食べることですね。
長尾：元気になるしね。
藤原：朝昼、夜、夜、夜食べちゃうよね！
長尾：食べスギ〜！
西畑：あとはご縁を大事にしていきたいですよね。デビューすると、出会う人もいっぱいですから。
――記念日や周年など、特別なタイミングに毎回やっていることや、グループでの恒例行事があれば教えてください。
大西：グループメールでお祝いし合うよね。結成日、デビュー日とか。
藤原：しかも、それを0時ぴったりに（送る）っていうのをみんなで争っているよね。結成おめでとう、これからもよろしくとか。あとは、メンバーの誕生日とか。それは、絶対にやっているね。
大橋：メンバー（のこと）めっちゃ好きやな。メンバー好きスギ〜！
西畑：ご飯とかは、あんまり行かないもんね。
大西：ツアー先とかで遊んでいることはありますけど…ちょっと、開催してくださいよ！リーダー！（大橋に向けて）
大橋さん：毎年したいんですけどね。ありがたいことに皆さんのお仕事が重なって。でも、今年はやるで！
西畑：行きましょう、やりましょう。何食べに行きます？
大橋：忘年会で焼肉（を食べに）行ったから、今度はすき焼き（を食べに）行こうかな。
全員 ：お肉やん！
大橋：なにわ男子が結成した時は、すき焼きやったんな。それも初心（うぶ）な心を忘れずにということで、すき焼き（を食べに）行こうかなと思っています。
大西：スギ薬局も行きたいですね。
西畑：2軒目はスギ薬局に（笑）
―その他にもやりたいことはありますか？
道枝：みんなでバーベキューとかやりたいですね。
大橋：鍋っぽいのもしたいな。
西畑：あれとかいいよな、ヴィラとかで、バーベキューして、ちょっとサウナ入って、
藤原：温泉も入って。
西畑：プール付きの（ヴィラで）！
大橋：（西畑に向けて）そんなにいいんですか、ほんまに！
西畑：え、僕？僕が取る感じ？
大西：主催者です。
高橋：それ1ヶ月間ぐらい続けましょう。続けスギ〜！
――本CMをご覧になる視聴者の方に向けて一言お願いします。
西畑：みなさん。こんにちは！
全員 ：なにわ男子です！
道枝：今回、スギ薬局の50周年という記念すべきCMに出演させていただけて、とてもうれしく思います！
西畑：50年という長い歴史を歩んでこられたスギ薬局の思いを胸に、CMの中では、スギ薬局の特徴を各メンバーが個性を活かしながら表現しているところが見どころです。
大西：これから1年、僕たちなにわ男子も一緒に、スギ薬局の50周年を盛り上げていきます。
藤原：また、なにわ男子のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも始まります！
高橋：皆さんぜひ、スギ薬局に遊びにきてください！
大橋：これからも“なかよスギ”な僕たちと一緒に、スギ薬局の50周年をお祝いしていきましょう！
長尾：それでは、スギ薬局新CM！
全員 ：ぜひ、ご覧ください！
