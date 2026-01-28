俳優・加賀まりこが、7歳下で23年来のつきあいになるパートナーとの充実した生活を明かした。

【映像】加賀まりこの7歳下のパートナー

60年来の親友同士である冨士眞奈美と加賀まりこが、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演し、思い出話に花を咲かせた。

黒柳に「健康面はどうなの？」と振られると、加賀は「自分の秤としては、食欲。食欲がものすごくあるし代謝もいいので」と答え、ピラティスを12年続けていることなどを明かした。

しかし料理は「全然作らない」と言い、普段の食事は23年来のパートナーと「一緒に外ご飯が多い」と話す。

黒柳が「でもいいじゃない。そういう方がいらして」と笑うと「そうですね。つかまる相手がいるからね」と同調。

そんな加賀に冨士が「すぐこういうふうに自慢するの」と茶々を入れると、加賀は「その人と会ったときに、あなたいいのみつけたわねって…一番先に祝福してくれたのよね」と嬉しそうに振り返った。

さらに冨士は「すごい良い好青年なの 良いお仕事してるし」とパートナーを絶賛、「もう自慢たらたらよ」と茶化すと、加賀は「もうおじいさんだよ。75だもん、彼も。後期高齢者だもん」とやや照れくさそうな素振りをみせた。

（『徹子の部屋』より）