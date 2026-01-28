お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（36）が27日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。スタジオゲストの中で一番付き合いたい芸人について語った。

この日は稲田が男性ゲスト7人を「付き合いたい順」にランク付け。「バッテリィズ」エース、「ダウ90000」蓮見翔、「FUJIWARA」藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、「さや香」新山、「相席スタート」山添寛がエントリーした。

稲田はMCの田村淳に「難しかったですか？」と聞かれると、「難しくはないです」ときっぱり。1位に山添を挙げた。山添は「稲田うれしいよ。ありがとう！」と喜んだ。

2人は一緒に飲みに行く仲だといい、稲田は「ある程度本人には“好きや”と言っています。人として。この色気が好きなんで」と明かした。「かっこいいんですよ、この人。どしっとしてる。そういう真っすぐなところが好きなんです」とラブコールを送った。

続けて「こんなん言いたくないですけど、不祥事があっても結局、人気があって帰ってくるって女子ほっとけないんですよ。あの人大丈夫かなって」と語った。

一方で、山添が自身を2位予想していたことにがっかり。「私は（自分を）1位だと思っている山添さんが好きなんです。ある程度ナルシストも好きなんで」と語った。