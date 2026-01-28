トランプ大統領の妻、メラニア氏＝2025年12月1日/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）移民捜査官による米市民2人の射殺事件をめぐりミネソタ州ミネアポリスで広がる抗議活動を受け、トランプ大統領の妻メラニア氏は27日、国民に団結を呼びかけた。

メラニア氏はFOXニュースに「私たちは団結する必要がある。私は団結を呼びかけている。私の夫である大統領が昨日、州知事と市長と素晴らしい電話会談を行い、暴動のない平和を取り戻すために連携していることを私は知っている」と語った。

トランプ氏が2期目に入って以降、メラニア氏が時事問題について発言することは異例。同氏は自身の名を冠したドキュメンタリー映画の公開を30日に控え、ホワイトハウスからFOXニュースに出演した。インタビュー撮影は、2024年に開始された政権移行後で初めて。

アレックス・プレッティさんが移民捜査官によって射殺された事件は、トランプ氏の長年の盟友を含む多くの米国民の感情に訴えるものだった。議員、保守系メディア関係者、さらには全米ライフル協会（NRA）までもが政権の主張に反発している。こうした状況を受け、ホワイトハウスはトーンと戦略を大きく転換。トランプ氏をこれらの発言から遠ざけようとしている。

メラニア氏は27日、「私は暴力に反対する。だから、もし抗議活動をするなら、どうか平和的に行ってほしい。そしてこのような時こそ、私たちは団結する必要がある」と訴えた。