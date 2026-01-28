「M-1」王者・たくろう赤木裕、妻はファンだった「よく見に来てくれて」プロポーズ秘話にも反響「びっくり」「夢みたいな話」
【モデルプレス＝2026/01/28】お笑いコンビ・たくろうの赤木裕が1月27日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。妻との馴れ初めやプロポーズについて語る場面があった。
赤木は20日、同局系「行列のできる法律相談所」に出演した際に、2025年8月に結婚していたことを電撃発表。この日、司会の明石家さんまからプロポーズのシチュエーションを聞かれると「プロポーズは…ディズニーランドで」と照れながら告白した。
夜の花火を見ながら1番盛り上がっている場面でプロポーズするのが理想だったというが「なかなかできずに花火が終わっちゃって。『いや〜…すごかったねぇ…』ってこれ」と婚約指輪をパカッと開けるジェスチャーを交えてプロポーズ秘話を明かした。
さんまが「同級生の人と？」と相手について聞くと、赤木は「よく見に来てくれていた」と妻はもともとたくろうのファンだったことを告白。相方のきむらバンドが「ずっと見に来てくれてる子で。ずっと同棲してるのも知ってて、でも8月に結婚したことは知らなかったんです。ほんまに悲しくて泣きました」と嘆くと、赤木は「タイミングなくて…」と呟きスタジオを笑わせた。
このエピソード受け、視聴者からは「夢みたいな話」「びっくり」「素敵すぎる」「ロマンチックなエピソード」と反響が寄せられている。
たくろうは、2016年に結成。「M-1グランプリ2025」にて過去最多の1万1521組の中から21代目王者に輝いた。（modelpress編集部）
◆たくろう・赤木裕、妻との馴れ初め＆プロポーズ秘話
◆たくろう「M-1グランプリ2025」王者に
