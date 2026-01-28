なにわ男子、スギ薬局50周年アンバサダー就任 新曲「スキスギ」がCMソングに
【モデルプレス＝2026/01/28】なにわ男子が、2026年12月に創業50周年を迎える株式会社スギ薬局の50周年アンバサダーに就任。2月2日より新TVCMが順次全国で放映開始となる。
スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用が実現。CMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを通して、50周年を迎えた感謝と未来への想いを表現。スギ薬局は、今年CDデビュー5周年を迎えるなにわ男子とともに、記念イヤーをさらに盛り上げていく。
新CMでは、スギ薬局でのお買い物の楽しさや公式アプリのお得感を、なにわ男子が「○○スギ！」というフレーズで表現。各メンバーの個性あふれる“○○スギ”に合わせた表情や、7人で仲良く買い物を楽しむ様子が描かれている。CM冒頭では、店舗前に集合した7人が「スギ薬局〜♪」と声をそろえ、その後「お買い物楽しスギ」「ポイント貯まりスギ」「アプリクーポンでお得スギ」などのフレーズで魅力を紹介。ラストは手でハートポーズを作り、感謝の言葉を伝える。
また、アンバサダー就任を記念し、なにわ男子の新曲「スキスギ」がCMソングに決定。スギ薬局50周年を記念した「50周年大感謝祭」のキャンペーン情報もあわせて告知されている。さらに2月2日からは、なにわ男子のスギ薬局オリジナルフォンタブが当たるキャンペーンもスタートする。
撮影当日は、スギ薬局の50周年を祝うかのような明るい雰囲気に包まれ、終始和やかな現場に。「50周年のスギ薬局〜♪」とテーマソングを口ずさむシーンでは息の合った姿を見せたほか、2人1組で店舗裏から登場する場面では、なにわ男子らしい仲の良さが垣間見えた。
店舗入口モニターやYouTubeで公開される30秒フルバージョンでは、道枝駿佑が「みんなは何スギ？」と問いかけるラストシーンも収録され、細部までこだわる真摯な姿勢も。
さらに、3月2日より解禁予定の別バージョンCMでは、両手いっぱいに買い物袋を持つ長尾謙杜に、メンバーが「いつもやん！」とツッコミを入れる一幕も。スギ薬局の「欲しいものが何でも揃う」便利さと、楽しいお買い物体験をなにわ男子らしく表現している。（modelpress編集部）
Q1.CM撮影を終えた、感想を教えてください。
西畑大吾：50周年という記念のタイミングでCMに出演させていただけるということが、すごく嬉しいです。（CM本編では各メンバーが担当している）スギ薬局の「○○スギ」というのがあり、一人一人の良いところがあります。
藤原丈一郎：みんなどんな感じ（のスギを）やったんですか？
大橋和也：僕は、「買い物しスギ〜」のスギやった。
西畑：あー、ぴったりやん!
大橋：ぴったりよ、買い物、よくするから。
長尾謙杜：買い物楽しスギ〜やった。
高橋恭平：“ハマりスギ”
大西流星：アプリ使うのは“上手スギ”
西畑：僕は、「ポイント貯まりスギ」。
道枝駿佑：僕、「お得スギ」。
藤原：僕、「クーポン詳しスギ」やねんけど、撮ったときにスタッフさんが「いい顔！」とかじゃなくて、「詳しそうです、詳しそうです」って（言われました）（笑）。
大橋：めちゃくちゃ思われてるやん（笑）。あと、「スギ薬局〜♪」って歌えたのがめっちゃ嬉しかった。
全員：（みんなで歌う）50周年のスギ薬局〜♪
西畑：みんなで、CMのメロディーを歌えたのが、嬉しかったです。
Q2.スギ薬局は、お客様に愛され続けて50周年を迎えます。今年CDデビュー5周年を迎える、なにわ男子の皆さんが、これからも愛され続けるために“大切にしていること”があれば教えてください。
道枝：やっぱり、初心を忘れない。初心LOVE（うぶらぶ）という曲を出しているぐらいですから。
西畑：デビュー曲が初心LOVE（うぶらぶ）で、「初心」って書いていますからね。
道枝：忘れずに意識してやっているつもりですし、これからも忘れずにしておきたいなと思っていますね。
西畑：「初心」の気持ちを忘れないでおこうと思って、僕たちのデビューする前のドキュメンタリー映像を（道枝が）見返したというのが可愛いなと思いました。
道枝：全部見返して、感動しちゃった。
西畑：それを見て、可愛いなって思って。可愛いスギ〜！
大西：スギ薬局だけにね。
全員：何回やんねん！
西畑：（他にも）ありますか、何か。
高橋：やっぱり朝昼晩（3食）ご飯をちゃんと食べることですね。
長尾：元気になるしね。
藤原：朝昼、夜、夜、夜食べちゃうよね！
長尾：食べスギ〜！
西畑：あとはご縁を大事にしていきたいですよね。デビューすると、出会う人もいっぱいですから。
Q3.記念日や周年など、特別なタイミングに毎回やっていることや、グループでの恒例行事があれば教えてください。
大西：グループメールでお祝いし合うよね。結成日、デビュー日とか。
藤原：しかも、それを0時ぴったりに（送る）っていうのをみんなで争っているよね。結成おめでとう、これからもよろしくとか。あとは、メンバーの誕生日とか。それは、絶対にやっているね。
大橋：メンバー（のこと）めっちゃ好きやな。メンバー好きスギ〜！
西畑：ご飯とかは、あんまり行かないもんね。
大西：ツアー先とかで遊んでいることはありますけど…ちょっと、開催してくださいよ！リーダー！（大橋に向けて）
大橋：毎年したいんですけどね。ありがたいことに皆さんのお仕事が重なって。でも、今年はやるで！
西畑：行きましょう、やりましょう。何食べに行きます？
大橋：忘年会で焼肉（を食べに）行ったから、今度はすき焼き（を食べに）行こうかな。
全員：お肉やん！
大橋：なにわ男子が結成した時は、すき焼きやったんな。それも初心（うぶ）な心を忘れずにということで、すき焼き（を食べに）行こうかなと思っています。
大西：スギ薬局も行きたいですね。
西畑：2軒目はスギ薬局に（笑）。
― その他にもやりたいことはありますか？
道枝：みんなでバーベキューとかやりたいですね。
大橋：鍋っぽいのもしたいな。
西畑：あれとかいいよな、ヴィラとかで、バーベキューして、ちょっとサウナ入って、
藤原：温泉も入って。
西畑：プール付きの（ヴィラで）！
大橋：（西畑に向けて）そんなにいいんですか、ほんまに！
西畑：え、僕？僕が取る感じ？
大西：主催者です。
高橋：それ1ヶ月間ぐらい続けましょう。続けスギ〜！
Q4.本CMをご覧になる視聴者の方に向けて一言お願いします。
西畑：みなさん。こんにちは！
全員：なにわ男子です！
道枝：今回、スギ薬局の50周年という記念すべきCMに出演させていただけて、とても嬉しく思います！
西畑：50年という長い歴史を歩んでこられたスギ薬局の思いを胸に、CMの中では、スギ薬局の特徴を各メンバーが個性を活かしながら表現しているところが見どころです。
大西：これから1年、僕たちなにわ男子も一緒に、スギ薬局の50周年を盛り上げていきます。
藤原：また、なにわ男子のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも始まります！
高橋：皆さんぜひ、スギ薬局に遊びにきてください！
大橋：これからも“なかよスギ”な僕たちと一緒に、スギ薬局の50周年をお祝いしていきましょう！
長尾：それでは、スギ薬局新CM！
全員：ぜひ、ご覧ください！
