沖縄のハッピー学童クラブ――卓球台を置いた理由は「運動不足の解消」

コンッ、カンッ――。放課後の学童に、小気味いい打球音と子どもたちの無邪気な笑い声が響く。ここは、沖縄本島中部の宜野湾市にある「ハッピー学童クラブ」。約40年にわたって地域の子育てを支えてきた歴史ある施設だ。もうひとつの顔は、沖縄卓球界の小学生カテゴリーにおける強豪であること。ほのぼのとした施設名の印象からは意外なほど、九州、全国レベルの選手を多く輩出してきた。もちろん、競技専用の施設でも、強化を掲げるスクールでもない。地域の子どもたちを受け入れる学童から、なぜ力のある選手が育つのか。

ハッピー学童クラブのルーツは、クラブ長を務める與那覇雅之さんの母が始めた保育園にある。43歳の雅之さんが生まれた頃に開設し、今は学童のみを運営している。母はいまなお現場に立ち、雅之さんの娘の美優さんも運営に携わる。子どもたちは体を動かして元気に遊んだり、学校の宿題をやったりして過ごす。アットホームな学童が信条だ。

学童活動に卓球を組み込んだのは約20年前。きっかけは日常の中のひょんな出来事だった。

雅之さんが地元新聞に目を通していると、「学童の少年野球チームが初勝利」という記事が目に留まった。ちょうど子どもの運動不足が問題視され始めていた時期。「おもしろい。運動不足を解消するために自分たちも何かできないかな…」。そんな思いでスポーツ用品のカタログを手に取ると、卓球台が安売りされていた。これなら、建物内の限られたスペースでもできる。1台購入して、事務所を兼ねた2階に置いた。

意図した通り、遊びの延長線上でラケットを握り、体を動かす子どもたち。やり始めて間もない頃、ルールを覚えた子どもたちが「大会に出てみたい」と言い出した。遊びの範囲内という認識だったが、子どもの自主性を尊重して県卓球協会にクラブとして登録。数人が県大会に出場した。

結果として、全体の出場人数が少なかったこともあるが、2年生の男の子がベスト4に入った。小さな成功体験が火をつけたのか、子どもたちがより積極的に卓球台へ向かうように。この2年生の代が6年生になった時には、団体戦で全国大会に出場した。

時期によって波はあるものの、その後も九州、全国大会に出場する選手を継続して輩出してきた。3歳で初めてラケットを握ったという美優さんもハッピー学童クラブで育ち、小学校2年、4年、6年時に全国の舞台を経験。小学校卒業後も競技を続け、福岡県の強豪校である中村学園女子高校時代には主将も務めた。

現在通う選手たちも力があり、昨年8月に行われた団体戦のロートカップ第43回全国ホープス大会に男子3人が沖縄県代表として出場。各チームとも6年生が主体の中、ハッピー学童クラブは4、5年生のみのメンバー構成で予選グループリーグを1位通過し、決勝トーナメント進出を果たした。

「基礎は他クラブに劣るけど…」

大会で結果を残す選手はいるが、あくまで学童活動の一環のため、「遊びでやりたい子もいれば、大会で勝ちたい子もいる」（美優さん）という前提がある。今は2階に卓球台を3台置いているが、台の周りは、場所によっては大人一人が通れるほどのスペースしかない。充実した練習環境とは言えないのが現実だ。

育成の鍵は、雅之さんが施設運営の指針に据える言葉にある。「楽しむっていうのが一番」。この学童らしさを貫くことが、結果的に競技力の土台を形づくっている。

練習は月・水・木・金の週4日で、1日2時間。時間割のようなドリルメニューはなく、3連続でポイントを取った方が勝ち残る「王様ゲーム」をひたすら回し、にぎやかな雰囲気で勝負を繰り返す。金曜日だけは内容が異なるが、この日も公式戦仕様の1ゲーム11点先取でランキング戦を行い、同じく実戦形式だ。フォームや動きを確認する反復練習をするのは、公式戦を目前に控えた時期だけだという。

その代償として、雅之さんは「基礎は他のクラブの選手に比べたら劣ると思います」と認める。では、なぜ試合で勝てるのか。美優さんが端的に言語化する。

「ハッピー学童の子たちは試合の仕方が上手です。練習ドリルでいっぱいボールを打っても、本番でその通りの実力を出すのは大人でも難しいことです。でも、この子たちは日々たくさんゲームをしているので、試合の流れ、組み立て方が上手い。基礎で劣っていても、勝つ力はあるのかなと思います」

「流れのスポーツ」という要素が強い卓球。技術だけでなく、戦術や心理戦も複雑に絡み合い、一瞬の集中力や心の浮き沈みで劇的に形勢が変わることも珍しくない。ハッピー学童クラブの選手たちはゲームを繰り返す中で経験値を積み上げ、「流れを読む感覚」「相手が嫌がるプレーを選択する判断力」を養っているのだ。

もちろん、基礎を軽んじているわけではない。学童の中で「楽しむ」ことを軸にしているため、子どもたちが交流しやすいゲーム形式が練習の主体となり、結果として試合感覚が磨かれている。

自由な環境下で「自主性」と「競争心」が生まれる理由

指導のスタンスも特徴的だ。

もともと未経験だった雅之さんは専門書を読み込んだり、指導用DVDを見たりして知識を身につけた。子どもたちと遊ぶ中で自身も上達し、近所の中学校で外部コーチを務めたこともある。高校を卒業した5年前に帰省し、それから家業を手伝っている美優さんも、全国レベルの環境で磨いた技術がある。

ただ、子どもたちに対しては、初めに基本的なラケットの握り方や体の使い方などは教えるが、その後のフォームは個々が打ちやすい形を尊重する。「みんなバラバラ」と笑う雅之さん。美優さんも「よほどのことがないかぎり、フォームを矯正することはありません」と続ける。

例えば、同じフォアハンドでも、踏み込み足を左右どちらにするかは選手によって違う。「その子がしっくりくるフォームが正解」という考え方だ。ただ、まったく教えていないかというと、そんなことはない。美優さんは「その子の強みを伝えた上で、それが生きるような戦い方を考えて、『こうしてみたら？』と提案をしています」と語る。

友達のラケットを使ってみる、利き手と逆で打つ、ドライブマンがカットマンの真似をする。練習中の「遊び」も否定はしない。「ボールタッチが良くなる」「入れる能力が高くなる」と前向きな声かけで応える。少しでもいいプレーがあれば、「上手い！」「ナイスショット！」と、とことん褒める。

練習中は笑顔が多く、のびのびとした雰囲気だ。その一方で、試合で劣勢になった時に涙を流すほど負けん気が強い子もいる。なぜ、自由度の高い環境で競争心が育つのか。全国大会に出場したことがある小学6年生の男の子に聞くと、わかりやすく答えてくれた。

「自分たちはいつも王様ゲームで試合をしてるんだけど、一人が上手くなったら、みんなその子に『勝ちたい』と思う。勝ちたいから、強くなりたい。いつも勝ったり負けたりするけど、強い人も多いから、めっちゃ楽しいです」

子ども同士で打ち合う中でライバル心が生まれ、高め合う。プロや同世代の有力選手のプレーを収めた動画をYouTubeで見あさり、真似をして上手くなる子も多い。自然と自主性が養われ、必要だと思えば「ダブルスの大会が近いからダブルスやろう」などと、練習中に自分たちで試合方式を決めていくという。

放課後の「楽しい」を積み重ねる中で、子どもたちが自ら競技と向き合い、結果として「強さ」を発揮しているハッピー学童クラブ。その育成のかたちが示す肝の部分は、いかに子どもが主体的に夢中になれる環境を整えるかという点である。遊びや自由さを大切にする空気は学童ならではのものかもしれないが、その発想は、トップ選手の育成を掲げるクラブや学校の部活動などにとっても、示唆に富んでいるものだろう。



（長嶺 真輝 / Maki Nagamine）