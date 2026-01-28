º£Åß¥É¥é¥ÞÆÈÁö¾õÂÖ¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÙµÓËÜ¡¦¹õ´äÊÙ¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤Î¤«
¡ü¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ
»ëÄ°Î¨¡¢È¿¶Á¤È¤â¤Ëº£Åß¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(TBS·Ï)¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅ´ÈÄ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬1¿Í2Ìò°Ê¾å¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¡¢¹õ´äÊÙ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Î2ÅÀ¡£¤·¤«¤â¸å¼Ô¤Ï¡Ö¹½ÁÛ3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿¤³¤ó¿È¤Î°ìºî¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¹õ´ä¤Î²áµîºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢²¿¤¬¤Î¤Á¤Î¹õ´äµÓËÜ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡£¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù(C)´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù°ÊÁ°¤È°Ê¹ß¤ËÆóÊ¬
¤Þ¤º¹õ´ä¤ÎµÓËÜºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ï¢¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØLIAR GAME Season2¡Ù(09Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï)¤«¤é¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù(11Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï)¡¢¡Ø¤è¤í¤ºÀê¤¤½è ±¢ÍÛ²°¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù(13Ç¯¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸·Ï)¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬F¤Ë¤Ê¤ë¡Ù(14Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï)¡¢¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢¤ï¤¬²È¤Ø¡Ù(15Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï)¤Þ¤Ç¡¢Ì¡²è¡¦¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù(16Ç¯)¤ÎÀ®¸ù°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎò»ËÅªÌ¾ºî¤ò¸½Âå¤ËÂçÃÀ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥Æ¡¦¥¯¥ê¥¹¥ÈÇì-²ÚÎï¤Ê¤ëÉü½²-¡Ù(18Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï)¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜºÇÄ¹¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥É¥é¥ÞÏÈ¡¦ÆüÍË·à¾ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù(19Ç¯¡¢TBS·Ï)¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¡£
¤µ¤é¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤Î¡Ø´í¸±¤Ê¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡Ù(20Ç¯)¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù(21Ç¯)¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(22Ç¯)¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡Ù(23Ç¯)¡¢¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(26Ç¯)¤ÈÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥°¥ì¥¤¥È¥®¥Õ¥È¡Ù(24Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤È¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù(24Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï)¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù¤è¤êÁ°¤Î¸¶ºî¥¢¥ê¡×¤È¡Ö¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù°Ê¹ß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÇÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÂè3²ó¥¢¥¸¥¢¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2016¡×¤Î¸½Âå¥É¥é¥ÞºîÉÊÉôÌç¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¥É¥é¥ÞµÓËÜÉôÌç¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¡ÖÂè5²ó»ÔÀî¿¹°ìµÓËÜ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¹õ´äÊÙ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼ê¤¬¤±¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡üËÜÇ½¤äÍßË¾¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹É×ÉØ¤ÎÀï¤¤
¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¡ÖË¾·î¹¬Ê¿(°ËÆ£±ÑÌÀ)¤ÏºÊ¡¦¿¿Íý°¡(ÌÚÂ¼²ÂÇµ)¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ë°ä»º¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ï·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹¬Ê¿¤Ï·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ç°¦¿Í¤ÎËÌÎ¤°ÉÆî(ÁêÉð¼Óµ¨)¤ÈºÊ¤Î»¦³²¤ò´ë¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈºÊ¤Ï²¿¼Ô¤«¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÀ¶Á¿¤«¤ÄÄç½Ê¤ÊºÊ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤êËÜÅö¤Ë¡È¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡É¤Ê¤Î¤«¡£
Í¶²ý¤¬¹¬Ê¿¡¢¿¿Íý°¡¡¢°ÉÆî¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÙ¿ÍÉ×ºÊ¤Î·ß°æÍ´õ(¥¥à¥éÎÐ»Ò)¤ÈÏÂ¼ù(¹â¶¶°ìÀ¸)¡¢¹¬Ê¿¤Î¸µµÁ·»¡¦²£Ï©ÀµÆ»(µÜÇ÷ÇîÇ·)¡¢³ØÀ¸¤Î¤³¤í¿¿Íý°¡¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¡¦½ïÊý¾´¸ã(âÃÅè½¨ÏÂ)¡¢¿¿Íý°¡¤Î¸µ²ÈÄí¶µ»Õ¤Ç¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÚÊëµ×Íº(º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð)¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤µ¤é¤Ê¤ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿ÈÂå¶â2²¯±ß¤Î¹ÔÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Çº®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¡Ö¿ôÊ¬Àè¤ÎÅ¸³«¤¹¤éÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢1990Ç¯Á°È¾¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥Þ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤¿¡£
¹¬Ê¿¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÊ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤éÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÉÔÎÑ¤·¡¢ºÊ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇÄãÃË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤°¤ËÊ¤¤µ¤ì¤Æµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¹¬Ê¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëºÇ½ª²ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¥É¥é¥Þ½ªÎ»¸å¡¢ËÜÇ½¤äÍßË¾¤ò¤µ¤é¤±¤À¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¤Î·ëËö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£Åöºî¤ÏÌ¿¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÅ¸³«¤ÎÌ¯¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±³¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦10Ç¯¸å¤Î¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÎÌ¾¼ê
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹õ´ä¤ÎµÓËÜºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç»îÎý¤¬Ë¬¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ç»¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÍ½Â¬¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆÃ¤Ë³ÆÏÃ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÈÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¡É¤ä¡È¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡È¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡É¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù°Ê¹ß¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢º£Åß¤Î¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ´ä¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍè½µ¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤ÎµÓËÜ²È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ë°¿Í¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ»ý¤ÁÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âºÇ¹âÊö¡£¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢¥¥à¥éÎÐ»Ò¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢¡Ø¥â¥ó¥Æ¡¦¥¯¥ê¥¹¥ÈÇì¡Ù¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡¢°ð¿¹¤¤¤º¤ß¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡£
º£Åß¤Î¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡ØËÍ¤Î¥ä¥Ð¥¤ºÊ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°ËÆ£±ÑÌÀ¤ÏÅöºî¤Ë¤â·ÙÌ³Éô´Æ»¡´±¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹õ´ä¤È±ï¤Î¿¼¤¤ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ë¡¢°¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¸þ¤¹ç¤ï¤º¡¢ËÜ²»¤ò¸ì¤é¤º¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¹õ´ä¤ÎµÓËÜ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿¥áÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¼¡²ó¤Ë¤«¤±¤Æ´¶ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¡¢ÎáÏÂ¤Î¥È¥Ã¥×µÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Çµ¨Àá¤´¤È¤ËÌó40ºî¡¢±ÒÀ±ÇÈ¤äÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö200ºîÁ°¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸½ºß¤Îµ¨Àá¤äÀ¤Áê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²áµîºî¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
