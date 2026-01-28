田中美久「メイクと髪型イメチェンした日」印象ガラリな姿にファン騒然「別人級」「新鮮で可愛い」
【モデルプレス＝2026/01/28】元HKT48で女優の田中美久が1月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48G出身24歳女優「こんなにも印象変わるのすごい」別人級イメチェン姿
田中は「メイクと髪型イメチェンした日」とつづり、写真を投稿。ファーのついたフードをかぶり、三つ編みにリップが際立つメイクで、ガラリと印象が変わった姿を見せている。
この投稿に「別人級」「一瞬誰か分からなかった」「こんなにも印象変わるのすごい」「新鮮で可愛い」「ビジュ最高」「メイク詳細聞きたい」「何でも似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
