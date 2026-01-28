出口夏希、ミニスカ制服姿ではしゃぐ オフショット動画に反響「無邪気な笑顔が可愛い」「天使かと思った」
【モデルプレス＝2026/01/28】女優の出口夏希のスタッフ公式Instagramが1月26日に更新された。制服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人女優「天使かと…」ミニスカ制服姿で無邪気にはしゃぐ姿
出口のスタッフは「映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』オフショットをお届けー！」とつづり、動画を投稿。ミニスカートのブレザー制服を着て楽しそうにくるくるとまわる出口の姿を披露している。
この投稿に「無邪気な笑顔が可愛い」「素敵なオフショット」「制服姿見れて最高」「天使かと思った」「スタイル良すぎ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人女優「天使かと…」ミニスカ制服姿で無邪気にはしゃぐ姿
◆出口夏希、制服姿のオフショット披露
出口のスタッフは「映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』オフショットをお届けー！」とつづり、動画を投稿。ミニスカートのブレザー制服を着て楽しそうにくるくるとまわる出口の姿を披露している。
◆出口夏希の投稿に反響
この投稿に「無邪気な笑顔が可愛い」「素敵なオフショット」「制服姿見れて最高」「天使かと思った」「スタイル良すぎ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】