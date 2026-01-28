上白石萌歌、姉・萌音との幼少期2ショット公開「小さい頃からそっくり」「髪型同じで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】女優の上白石萌歌が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉で女優の上白石萌音との幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人女優姉妹「小さい頃からそっくり」幼少期2ショット
萌歌は「Happy Birthday」と同日に28歳の誕生日を迎えた萌音を祝福。投稿には2人の幼少期の写真が2枚添えられ、「いつも頼もしく、たおやかな姉上。やさしさと愛と爆笑をありがとう。生まれた時からずっと一緒、これからも仲間でくいようぜ」「鮮やかないちねんなりますように」とメッセージを綴った。
この投稿に、ファンからは「小さい頃からそっくり」「髪型同じで可愛い」「素敵な姉妹」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人女優姉妹「小さい頃からそっくり」幼少期2ショット
◆上白石萌歌、姉・上白石萌音の誕生日を祝福
萌歌は「Happy Birthday」と同日に28歳の誕生日を迎えた萌音を祝福。投稿には2人の幼少期の写真が2枚添えられ、「いつも頼もしく、たおやかな姉上。やさしさと愛と爆笑をありがとう。生まれた時からずっと一緒、これからも仲間でくいようぜ」「鮮やかないちねんなりますように」とメッセージを綴った。
◆上白石萌歌の姉妹ショットに反響
この投稿に、ファンからは「小さい頃からそっくり」「髪型同じで可愛い」「素敵な姉妹」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】