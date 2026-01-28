鈴木ゆうか、ミニ丈から美脚スラリ 愛犬との2ショットに「スタイル完璧」「可愛いが渋滞してる」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】モデルで女優の鈴木ゆうかのマネージャー公式Instagramが、1月27日に更新された。美しい脚が際立つカレンダーオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
投稿では「2026年もカレンダーのオフショット載せていきます！」「今月はぺろさんとのカット 良い子に撮影してくれました 天才！！」とつづり、鈴木が愛犬の「ぺろ」と寄り添う姿を公開。耳当てやファー素材のブーツに、青のオーバーサイズのTシャツ、ミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に「スタイル完璧」「美脚すぎる」「もこもこがぺろちゃんとお揃い」「リラックスした表情が素敵」「可愛いが渋滞してる」「透明感がすごい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
