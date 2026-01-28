白髪染めに疲れた【50代】へ → これぞ救世主！？ 楽ちん & こなれる♡「ハイライトヘア」

頻繁な白髪染めに疲れてしまった50代こそ「ハイライトヘア」が救世主になるかも。細かなハイライトによって白髪が自然に馴染み、伸びてきても気になりにくいのが魅力。手間を減らしながら、ふんわりと立体感のあるこなれたヘアスタイルが手に入りそうです。毎日のお手入れがラクになりそうな「ハイライトヘア」をさっそくチェック！

ハイライトがふんわりパーマとマッチ

@rico_salonさんが「たっぷりのハイライトにウルフなパーマ」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトの陰影がふんわりとしたウルフヘアに映えています。立体感を演出できるので、ぺたんこ髪に悩む大人女性にもぴったりです。

ナチュラルで品のある仕上がり

こちらは、ナチュラルなカラーをベースにした細いハイライトが洗練された雰囲気。伸びてきた髪が目立ちにくく、きれいが長く続きそうです。@sakosakosakosakoさんは「室内では暗く、自然光ではふんわり柔らかな透明感が出ます」とコメントしています。

おしゃれなカラーを楽しめる

こちらは、白髪が馴染みやすいまろやかなカラーが上品。ハイライトによってふんわりとした毛流れが引き立っています。@kaito_litze.osakaさんによると「お客様一人一人のライフスタイルに合わせ明るさや量や太さも調節可能」とのこと。白髪を気にせず自分らしいおしゃれを楽しめそうです。

メンテナンスの頻度を抑えてダメージ軽減

こちらは明るいカラーがショートヘアにぴったり。ハイライトで白髪をぼかしつつ、軽やかに仕上げています。@mabashi_hairさんによると「1回ハイライトを入れると、半年～1年はブリーチいらず」とのこと。髪や頭皮へのダメージも軽減できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri