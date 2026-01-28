「人気の定番商品！」「コスパも高い」【カルディ】小腹が空いた時に♡「おやつ」

まるで食のテーマパークのような【カルディ】。お店には世界の珍しいグルメからオリジナル商品までずらりと並び、まるで宝探しをしているようなワクワク感があります。今回は、そんな【カルディ】のラインナップ豊富な商品の中から、味もコスパもマニアのお墨付き！ お手軽「おやつ」をピックアップしました。

見逃し厳禁！ 冷凍食品からも新作おやつ

クレープ生地で、ごまホイップクリームと、きなこを合わせた黒ごまあんを包んだ「黒ごまクレープ」。まさに、和と洋のいいとこどりをしたスイーツで、甘党の筆者も大のお気に入り。冷蔵庫での解凍なら4時間ほどで食べ頃になります。お値段は\235（税込）。

ほろ苦い香りと優しい甘さに手が止まらなくなる！？

「無限に食べてられる」「極薄のパリパリさくさく食感」と、@monmon.121さんが絶賛するのは、「マヨラ コーヒージョイ」。コーヒー味の薄焼きビスケットで、仕事や家事の合間のサクッとおやつにぴったりです。142g入りで\189（税込）とリーズナブルなのも嬉しいポイント。

食感バツグン！ 夜のおやつにもぴったり

「指まで美味しい系」と@monmon.121さんが紹介するのは砕いたプレッツェルと、カシューナッツ、アーモンドが入った「ペンバートン バッファローランチプレッツェル & ナッツミックス」。しょっぱい系でしっかり濃厚な味わいなので、お酒のアテにもおすすめです。

出来たての幸福！ レンチンで作れるおやつ

「米粉の蒸しケーキ 黒糖」は、おうちで仕上げるおやつキットです。袋をあけて、豆乳とサラダ油を投入し電子レンジ500W、3分で完成！ 米粉ならではの食感は病みつき必至！ バニラアイスやホイップクリームをのせたり、バターやハチミツをかけたりアレンジも楽しめそう！

おやつとの素敵な出会いを求めて、ぜひ【カルディ】に立ち寄ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N