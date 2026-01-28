神戸市やメーカー、小売店、リサイクラー（再資源化事業者）などが進める、日用品などのつめかえパックをリサイクルし、つめかえパックに戻す取り組み「神戸プラスチックネクスト〜みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル〜」が新たな段階を迎えている。メーカーが再利用で作ったパウチの試作品を実際の利用に向けて検討に入ったほか、リサイクルへの市民参加を広げる取り組み「アンバサダー制度」導入も計画。全国に先駆けたリサイクルの取り組みがさらに加速しつつある。

日用品のつめかえパックが並ぶ売り場（神戸市内のスーパー）

「神戸プラスチック―」は、市内の小売店舗などに設置した回収ボックスを通じ、洗剤やシャンプーなど日用品の使用済みつめかえパックを分別回収し、再び同じ用途に戻す「水平リサイクル（フィルムtoフィルム）」の実現を目指す先駆的なプロジェクト。神戸市を主体に、小売4社、日用品メーカー10社、リサイクラー1社など計17社・団体が参加、「競合」の関係にある企業同士が垣根を越えて協働し、プラスチック資源の循環を目指す点が大きな特徴だ。回収されたつめかえパックは、選別、粉砕、ペレット化といった工程を経て再生材料として活用される。

プロジェクトは2021年10月にスタート。第4期（2024年10月〜2025年9月末）に回収したつめかえパックは約2.2トンに上り、事業開始から4年間の累計回収量は約7.04トンとなった。神戸市内の小売74店舗と公共施設など38カ所に回収ボックスを設置し、市民が日常の買い物の延長で参加できる仕組みを作ってきた成果が数字に表れた。

第4期では、水平リサイクルの社会実装に向けた過程として、回収したつめかえパック由来の再生樹脂を用いた製品づくりも進んだ。再生樹脂を50％使用したフィルムから作られた「リサイクル傘」300本は、傘のシェアリングサービス「アイカサ」を通じて神戸市内で運用され、市民が実際に利用。また、回収ボックス100台も製造され、1台あたり約3.7キログラムのうち10％につめかえパック由来の再生樹脂が使われている。

回収したつめかえパックから作られた傘

啓発活動にも力を入れてきた。「こうべ環境博覧会『かんぱく』」への出展では、子どもたちが参加するリサイクル傘づくり体験を実施し、楽しみながらプラスチック資源循環を学ぶ機会を提供。関西学院大学との連携によるフィールドワークでは、学生が回収やリサイクルの現場を訪れ、循環型社会の実際を学んだ。さらに、廃棄物資源循環学会の研究部会で活動実績を発表するなど、学術分野への情報発信も行った。

こうした取り組みの背景には、制度面での大きな転換がある。2026年4月に施行される「改正資源有効利用促進法」では、容器包装のプラスチック部材への再生プラスチック使用が義務付けられ、日用品メーカーには利用計画の提出や実績の定期報告が求められるようになる。これを見据え、神戸プラスチックネクストは第5期（2025年10月〜2026年9月）に入り、本格的な製品化に向けた取り組みに注力する。

柱となるのが、参加メーカーによる水平リサイクルパウチ試作品の評価検討だ。再生材を一部に含むつめかえパックの試作品を共同で製作、洗剤や化粧品など内容物の異なる製品ごとに、耐久性や品質、実用性に問題がないかを検証する。評価試験について、プロジェクトに参加する「小林製薬」（大阪市中央区）経営企画部の上田祐実さんは「つめかえパックの中身はさまざまなので、中にどれだけの液体が入るか、内容物とパウチの相性なども検証が必要。各社の品質基準も異なり、条件が合致するかも見ながら丁寧に確認していく。やってみないと分からないことも多い」と説明する。

水平リサイクルしたパウチの試作品

あわせてパウチでの経験をもとに、プラスチック容器リサイクルの社会実装に向け、具体的な提案も打ち出す。包装仕様だけでなく、回収方法や分別方法、企業や自治体による情報発信のあり方まで含め、神戸で得られた成果や課題を整理し、関係者に共有することで、資源循環型社会のグランドデザインづくりに貢献したい考えだ。

加えて、市民参加をさらに広げる新たな試みとして、「アンバサダー制度」の導入計画も。小売店の店長や従業員、市内の資源回収ステーション「エコノバ」利用者など、プロジェクトに積極的に関わる市民をアンバサダーとして認定し、市民から市民へと取り組みの意義を伝える役割を担ってもらう。取り組みを伝えるための“説明キット”などを通じ、認知度と参加率の向上、行動変容の促進を図る。

回収されたさまざまなつめかえパック

神戸市は、つめかえパックリサイクルを単なる分別回収にとどめず、製品化、制度対応、市民参加を一体で進めようとしている。日常生活で身近な「つめかえ」という行動を利用し、資源循環の輪を社会全体へと広げる試みは、神戸から全国へ波及する可能性を秘めている。

「花王」（東京都中央区）研究戦略・企画部の高村玲那さんは「プロジェクトについて直接お話すると『そうだったんだ、協力するよ』とおっしゃってくださる方が多いが、最初の一歩のきっかけが届きにくい。私たちがダイレクトにお話するのは限界があるので、アンバサダー制度によって、市民の皆さんの間で情報が流れていく仕組みを作りたい。『やってみたらなんだか楽しかった』『応援したくなった』というようなポジティブな気持ちが生まれる活動につなげたい」と意欲。その上で、「全国的に見てもこれほど多くの企業が連携しているリサイクル活動はない。神戸で成功すると業界としての成功につながると思う」と期待を寄せた。