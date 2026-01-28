今年も来た！　クラブハリエ×コメダ　「ショコラノワール」はザクザク新食感の冬スイーツ

昨年話題を呼んだ、コメダ珈琲店と洋菓子ブランド「クラブハリエ」のコラボメニューが再登場です。1月22日（木）の販売初日、張りきって食べてきました。

クラブハリエは、滋賀県発祥の「たねや」が手がける、バームクーヘンで知られる洋菓子ブランドです。

公式サイトによると、今年の「クラブハリエ監修 ショコラノワール」は、クラブハリエのバームクーヘン生地を練り込んだ「ショコラクッキー」が新たに加わったとのこと。昨年のシュガーコーティングやショコラソース、ショコラフレークの組み合わせはそのまま継承されているそうです。

今回は、ひとりで食べきれるミニサイズを注文しました。

ミニサイズとはいえ、ずっしりとした存在感があります。ソフトクリームの上には、ショコラクッキーとショコラフレークがたっぷり。そこにショコラソースがかかっていて、見るからに濃厚そうです。

まずは、ソフトクリームとショコラクッキーを一緒に。口に入れると、クッキーのほろ苦さとソフトクリームの冷たい甘さが重なります。クッキーはかなりしっかりした硬さで、かむとザクザクと小気味よい音がしました。

ふんわりやわらかなデニッシュには、クラブハリエのバームクーヘンを思わせるシュガーコーティングが施されています。ざらりとした甘さが印象的です。



ソフトクリームの冷たさで少し固まったショコラソースが、パリパリと砕けるのも楽しい。ショコラフレークのサクサク感も、心地よいアクセントになっています。

正直なところ、甘さはかなりしっかりしています。ショコラソース、シュガーコーティング、ショコラクッキー、ショコラフレークと、甘い要素がこれでもかと重なるので、甘いものが大好きな私ですが、途中で何度もコメダブレンドを飲みながら食べました。

ミニサイズでも605キロカロリー、通常サイズだと1188キロカロリー。価格はミニサイズ780円〜840円、通常サイズ980円〜1040円で、店舗によって異なります。



2月中旬ごろまでの販売予定ですが、数量限定のため早めになくなる可能性もあるそうです。

パリパリ、ザクザク、ふんわり。いろいろな食感が次々と現れて、最後まで変化がありました。甘党にはたまらない、冬らしいチョコづくしの一品でした。



（文＝minto）