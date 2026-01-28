リバプールは現地28日にカラバフと対戦

イングランド・プレミアリーグのリバプールは、現地時間1月28日にUEFAチャンピオンズリーグのグループステージ最終戦でカラバフ（アゼルバイジャン）と対戦する。

そのゲームに日本代表MF遠藤航のセンターバック起用が浮上しているという。

リバプールはCLのグループ7試合を終え通過ライン内の4位につけている。そのため、勝利を収めることができれば他会場の結果に関係なく16強以降の戦いへ進出することができる。

そのゲームに向け、リバプール専門メディア「THIS IS ANFIELD」では、遠藤のスタメン起用が浮上しているとレポート。アルネ・スロット監督の信頼が試されるとして「遠藤航がセンターバックの最も可能性の高い選択肢となっている」と、オランダ代表DFフィルジル・ファンダイクとのコンビでピッチに立つとの予想を掲載した。

遠藤は今季のCLで、ここまで7試合のうち6試合をベンチで終えて1試合は欠場と出場がない。リーグ戦の出場機会も満足に確保できていない現状があるだけに、このチャンスを生かして存在感を発揮したいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）