U-23ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë³¤³°ÃíÌÜ¡Ö·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¡×
MFÂç´ØÍ§æÆ¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤êÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MFÂç´ØÍ§æÆ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVGT¡×¤Ï¡Ö¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¤Î¥´¡¼¥ë¤òºÇ½é¤ËÍÉ¤é¤·¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤½¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾12Ê¬¤ËÆ°¤¤¤¿¡£Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Âç´Ø¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢º£Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÇU-23¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤ò¶ì¤·¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼é¸î¿À¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ8¤òÇØÉé¤¦21ºÐ¤Î»ÊÎáÅã¤Ï¡¢¤³¤Î°ì·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç´Ø¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤ÊÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎSNS¾å¤Ç¤âÆÍÁ³¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç´Ø¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ËÎô¤é¤Ê¤¤³°¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢178¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ä¹â¤¤É¡¶Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢TikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿ôÀé²ó¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤Ïº£Âç²ñ¡¢½éÀï¤ÎU-23¥·¥ê¥¢Àï¡Ê5-0¡Ë¤äU-23UAEÀï¡Ê3-0¡Ë¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¾Î¤¨¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ã¤ºÍÇ½¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÃÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ÂåÅª¤Ç¥¢¥¸¥¢¿ï°ì¤Î¿¼¤ß¤ò»ý¤Ä°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ®¸ù¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£²ó¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï8¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¹½Â¤¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö1990Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¥æ¡¼¥¹°éÀ®¤òÀïÎ¬¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬Ï¢ÇÆ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë