カニエ・ウェスト、反ユダヤ主義発言と鉤十字Tシャツ発売を謝罪「私が傷つけた方々へ」
反ユダヤ主義発言を繰り返し、昨年は鉤十字をデザインしたTシャツを販売するなど、物議を醸していたカニエ・ウェストが、謝罪声明を発表した。
Just Jaredによると、カニエは現地時間1月26日付けのThe Wall Street Journalに「私が傷つけた方々へ」とする謝罪広告を掲載。25年前の交通事故による右前頭葉の損傷が原因で双極性障害を患っているとしたうえで、病気の影響により「現実感を失った」と説明した。
病気による分裂状態の中で、鉤十字に惹かれ、それをプリントしたTシャツを販売したと振り返り、「自分の行動を深く後悔し、恥じています。説明責任を果たし、治療を受け、意義のある変化を起こすことに専念する」と誓った。
続けて、2025年に4ヵ月にわたる躁状態を経験し、精神病的で妄想的、衝動的な行動に陥った結果、人生が破壊された述べ、妻のビアンカ・センソリの説得により助けを得る事ができたと主張。
「投薬とセラピー、運動、そして健康的な生活を通して、新たな基準と中心を見つけるにつれ、まさに必要としていた明晰さを新たに手に入れた。音楽や服飾、デザイン、世界の助けとなる新しいアイデアなど、ポジティブで意義深い芸術にエネルギーを注いでいる」と明かし、「同情や免責を求めてはいません。皆さんの許しだけを望んでいる」と締めくくった。
なおカニエは、X（旧ツイッター）にて反ユダヤ発言を繰り返して一時アカウントを凍結されたほか、米スポーツ界最大のイベントであるスーパーボウルの中継中に、自身のブランドサイトで販売する鉤十字をデザインしたTシャツの広告を初公開。所属するタレントエージェント「33＆Wes」から解雇を言い渡されるなどしている。
