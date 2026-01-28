阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫・西宮市内の球団施設で入団会見を行った。

新助っ人はハイブランドのゴージャスなサングラスをかけ、会見場に登場。着席するとサングラスを外して笑みをこぼし、「オハヨウゴザイマス」と日本語であいさつした。「日本の伝統のある球団に来られたことをとてもうれしく思いますし、感謝しています」と喜んだ。

リリーフで期待の右腕。１５０キロ超の直球と通常と逆方向に曲がるスライダーを武器に、高い奪三振率を誇る。メジャー通算１１２試合で１１６回２／３を投げ、同１０・６５（奪三振１３８）。マイナーでは、２４３登板で同１１・９と驚異的だ。「チームに貢献して優勝することだけ」と球団初のセ・リーグ連覇の原動力になることを誓った。

◆ダウリ・モレッタ（Ｄａｕｒｉ Ｍｏｒｅｔａ）１９９６年４月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２９歳。２０１５年にレッズ入団。２１年にメジャーデビューし、パイレーツ時代の２３年には５５試合に登板した。メジャー通算成績は１１２試合で６勝５敗２セーブ、防御率４・１７。１８８センチ、１０２キロ。右投右打。