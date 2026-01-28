校庭のジャンプ台が復活！１年生は初めてのジャンプにドキドキ！「ジャンプ台直し隊」の５年生ありがとう！【長野・白馬村】
これまでもこの番組でお伝えしてきた、白馬村の小学校ジャンプ台の話題です。
白馬北小学校の5年生が「ジャンプ台直し隊」となって老朽化した校庭ジャンプ台を蘇らせるために奮闘してきました。
そのジャンプ台が１月完成し、27日初めて、児童たちがその飛び心地を試しました。
「がんばれ～」
「いえ～い！」
初ジャンプ！
1番最初に飛ぶ人は26日、みんなで決めました。
「自分たちで作ったジャンプ台をみんなの前で一番に飛べることができて本当にうれしかったです」
北安曇郡白馬村の白馬北小学校にあるジャンプ台。
２月6日に開幕するミラノコルティナオリンピックに出場するスキー・ノルディック複合、渡部暁斗選手もこの学校の卒業生です。
でも、この小ジャンプ台、老朽化のため4年前から使えなくなっていました。
そこで立ち上がったのがいまの5年生！『ジャンプ台直し隊』としておととしから寄附を集めるなど奮闘し、ついに、ジャンプ台を復活させました。きょうは、蘇った小ジャンプ台から初めて、飛び出しました。
次々と新しいジャンプ台の感触を確かめる子供たち。
5年生
「めっちゃ気持ち良かったです」
5年生
「1年の頃は身長が低かったから高く見えなかったんだけど こんなに風景がきれいに見えるとは」
5年生
「低学年が楽しんでちょうどいいジャンプ台ができて本当にうれしい感じです」
5年生は、低学年の子供たちにも小ジャンプ台を飛んでもらいたいと願っていました。
5年生
「1年生にけが無く 安全に楽しく飛んでほしいです」
1年生はまだ、ジャンプ台で飛んだ経験がありません。
1年生
「最初どうすればいいの？」
コーチ
「板をまっすぐに」
１年生
「ジャンプのところはどうするの」
コーチ
「ずっとまっすぐ」
そして・・・
初めてのジャンプは、うまくいきました。
1年生
「最初はめっちゃ怖かったけど飛んだらちょっと楽しいなって思った」
1年生は、次々とジャンプ！！ジャンプ台直し隊の5年生の願いが叶いました。
Qジャンプ台直し隊にメッセージお願いします
「ありがとう」
伝統の白馬北小学校のジャンプ台。先輩たちから後輩へと引き継がれています。