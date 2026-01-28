シャキシャキ食感の果肉がたっぷり入ったドリンク！ゴンチャ「アップルピーチ阿里山 ティーエード」
台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、冬にぴったりな期間限定ドリンク「アップルピーチ阿里山 ティーエード」が登場。
人気ドリンクにアップルゼリーを合わせた、シャキシャキぷるぷる、甘さ華やぐ、この季節だけの一杯が初登場します☆
ゴンチャ「アップルピーチ阿里山 ティーエード」
価格：630円(税込)
発売日：2026年2月5日(木) ※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります
サイズ：ICED／M
カスタマイズ：追加トッピング2つまで可能
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※デリバリーは対象外です
ゴンチャの人気ドリンク「ピーチ阿里山 ティーエード」と、シャキシャキ食感のりんご果肉がたっぷり入ったアップルゼリーが初めての組み合わせとなる「アップルピーチ阿里山 ティーエード」が登場。
りんご果肉のシャキッとした食感とゼリーのぷるんとした口当たりを、花を思わせる華やかな「阿里山ウーロンティー」をベースに使った甘酸っぱいピーチの味わいのティーエードのフルーティーな香りで包み込んだ冬にぴったりな一杯です。
冬の澄んだ空気の中で香る、フルーツの甘みをぎゅっと詰め込んだ「アップルピーチ阿里山 ティーエード」で、ティータイムを彩ることができます☆
シャキシャキのりんご果肉がたっぷり入ったぷるぷるのアップルゼリーと、甘酸っぱいピーチの味わいを堪能できるティーエード。
ゴンチャにて2026年2月5日より期間限定で販売される「アップルピーチ阿里山 ティーエード」の紹介でした☆
