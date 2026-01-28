ますだおかだ・岡田圭右、父の顔のぞく“自宅ショット”に反響「素敵なおうち」「子煩悩で素敵ですね」 2019年に再婚後、2子が誕生
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。自宅で楽しそうに子どもと接する姿を披露した。
【写真】「素敵なおうち」父の顔のぞく“自宅ショット”を披露した岡田圭右
「帰宅するなり家族に仕入れたてのマジックを披露する岡田」とつづり、2枚の写真と2本の動画をアップ。白を基調とした洗練された自宅空間で、絵本のようなものを手に子どもに語りかけていると思われる、表情豊かな岡田の姿が写し出されている。
「#子供達は大喜び#妻は苦笑い#披露している本人が一番嬉しそう」とほほ笑ましい家族の様子を伝えた。
この投稿には、「素敵なおうち」「家でもエンターテイナーな岡田師匠ステキです」「得意げな表情がたまりません」「子煩悩で素敵ですね〜」「家族の反応はワァオ！でしたか？」などの声が寄せられている。
岡田は1995年、元お笑いコンビの-4℃の岡田祐佳（上嶋祐佳）と結婚。長男で俳優の岡田隆之介（28）、長女でタレント・岡田結実（25）をもうけたが、2017年に離婚した。その後、19年に30代の一般女性と再婚し、20年に男児が誕生。24年10月には読売テレビ『上沼・高田のクギズケ！』の放送内で、0歳の子どもがいることを明かしている。
