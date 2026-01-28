ママさんがストーカーのようなワンコたちにバレずに、家を出られるか挑戦してみたら…？まさかの結末が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で23万1000回再生を突破。「可愛すぎて笑っちゃう」「ストーカー犬強し」といった声が寄せられています。

【動画：いつもストーカーしてくる2匹の犬→『バレないように家を出れるか』挑戦する光景】

2匹のワンコにバレないで家を出られる？

Instagramアカウント「bichon__ouji」には、ビションフリーゼの兄妹「おうじ」君と「あんじ」ちゃんの日常が投稿されています。ママさんのことが大好きすぎて、ストーカー化しているという2匹。ある日、ママさんは可愛いストーカー犬たちにバレずに、家を出られるかどうか挑戦してみることに。

窓際で過ごしていたおうじ君とあんじちゃんがお隣さんに向かって吠え始めたので、ママさんは今がチャンスとばかりにこっそり裏口から外へ…。意外なことに2匹に気づかれずに、あっさり家を出ることに成功してしまったとか。

バレていないと思いきや…

ママさんは2匹にバレるまで待つつもりでいたので、「長期戦になるかも。なんならずっと気づかないのでは？」と逆に不安に…。ところが何気なく窓の方を見てみたら、あんじちゃんと思い切り目が合ってしまったとか！どうやらお隣さんの様子をうかがっているうちに、ママさんを発見したようです。

慌てて車の陰に隠れるママさんですが、それでもあんじちゃんはじーっと見てくるので、観念して窓の前に行ってみることに。するとあんじちゃんは窓越しにママさんを見つめながら、「なんでママが外に？」と不思議そうにしていたとか。

ワンコたちの反応が可愛すぎる！

そうこうしているうちにおうじ君もママさんがいないことに気づいたようで、あんじちゃんの後ろからひょっこりお顔を覗かせたそう。そして2匹揃って、「さっきまで家の中にいたよね？」「いつの間に外に？」とキョトン…。困惑している姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

ママさんは2匹に気づかれずに家を出ることはできたものの、結局すぐに見つかってしまったため、残念ながら挑戦失敗…。この先も可愛いストーカー犬たちからは、逃れられなさそうですね！

この投稿には「可愛すぎる」「秒でバレてて笑いました」「ママの負け～ｗ」「頭の中？？？なのが表情に出てますね」「私にもストーカーして！」といったコメントが寄せられています。

おうじ君＆あんじちゃんの可愛い姿や、ご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bichon__ouji」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bichon__ouji」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。