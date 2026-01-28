レペット伊勢丹新宿店で「アトリエ レペット」を開催──自分だけの一足を仕立てる特別なオーダー体験
フランス発のラグジュアリーシューズブランド〈レペット（Repetto）〉は、1月28日（水）から2月8日（日）までの期間、伊勢丹新宿店にてパーソナルオーダーイベント「アトリエ レペット」を開催します。本イベントでは、約100種類に及ぶ素材やパーツを自由に組み合わせ、自分だけの一足をオーダーすることが可能。フランス・ドルドーニュ地方の工場で受け継がれてきた特別な製法を用い、熟練の職人が一足ずつ丁寧に仕立てます。
Courtesy of Repetto
オーダーでは、素材やカラー、フォルム、ヒールの高さに加え、ヒール部分にはさりげなくゴールドの「R」ロゴパーツを、インソールには名前やメッセージを施すことができ、パーソナルな特別感を演出します。完成したシューズは、オーダーから約3カ月半後に届けられます。
Courtesy of Repetto
対象モデルは、レペットのアイコンであるラウンドトゥのバレリーナシューズを中心とした「Ballerinas Base」。定番モデル「Cendrillon（サンドリオン）」をはじめ、甲が深めの「Lilouh（リル）」、トゥの切り替えが特徴的な「Flora（フローラ）」もオーダー可能です。ヒールの高さやヴァンプの長さを調整することで、より自分に合った一足に仕上げることができます。また、2009年に誕生したコンフォートローファー「Michael（マイケル）」、セルジュ・ゲンズブールが愛用したことでも知られるレースアップシューズ「Zizi（ジジ）」もラインナップ。レペットの歴史と美学を象徴するモデルが揃います。
Courtesy of Repetto
ダンスシューズの製作にルーツを持つレペットならではの、しなやかさと構造美。その伝統を体感しながら、日常に寄り添う一足を仕立てることができる貴重な機会です。
開催概要
期間：1月28日（水）〜2月8日（日）
会場：レペット 伊勢丹新宿店
価格：
レディース：81,400円（税込）〜
メンズ：97,900円（税込）〜
サイズ：
レディース：22.0cm〜26.7cm
メンズ：24.6cm〜28.8cm
※モデルによりサイズ・素材に制限があります
※フランスのアトリエで制作のため、お渡しまで約3カ月半
※オーダー状況により納期が前後する場合があります
問い合わせ
伊勢丹新宿店
TEL：03-3352-1111（代表）
