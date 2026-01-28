ＤｅＮＡの新外国人選手４人が２８日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。

新助っ人で唯一の野手となったクーパー・ヒュンメル外野手（３１）＝前レイズ傘下３Ａ＝は、マイナー通算７９本塁打のスイッチヒッター。桑原が西武にＦＡ移籍したため、外野陣の競争はし烈となりそうで、レギュラー奪取が期待される。「日本の野球のレベルはＭＬＢに匹敵するぐらいではないかなと思っている。素晴らしい野球ができるリーグ（ＮＰＢ）でプレーするチャンスをいただくことができてうれしい。僕の強みは出塁率が高いことで、出塁することが役割だと思う。とにかく塁に出て、ベイスターズには優秀な打者が多いので、彼らがホームにかえしてくれると信じています」と意気込んだ。

会見では第一声で「みなさん、こんにちは。お会いできてとてもうれしいです。よろしくお願いします」と流ちょうな日本語を披露して報道陣を驚かせた。その後は通訳を介して「幼少期を２年間ほど日本で過ごしました。その時から日本が大好きで、いつか日本にプロ野球選手として戻ってきてプレーしたいという思いがあったので本当にうれしいです」と明かした。

１９９４年生まれ。父親の仕事の影響で、０２〜０４年に東京・代官山に住んでいた。武蔵府中リトルリーグでプレーし、当時からイチロー（元マリナーズなど）に強烈な憧れを抱いた。２３年にマリナーズでプレーしていた時には実際に対面したといい、「彼からいろいろ学んだことはベイスターズでプレーする中でも生きてくるかなと思います」と笑みを浮かべた。

ヒュンメルは２２年にＤバックスでメジャーデビュー。昨季はアストロズのマイナーで開幕を迎え、ヤンキース、オリオールズを渡り歩き、再びア軍入りした後に最終的にはレイズ傘下３Ａに所属していた。メジャーではアストロズとオリオールズで計３７試合出場し、打率１割７分、３本塁打、７打点。３Ａでは打率２割９分７厘、１３本塁打、３５打点だった。