【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ

【映像】称賛集めた粋な脱出劇（実際の様子）

25日に幕を閉じたWRC（世界ラリー選手権）開幕戦ラリー・モンテカルロのデイ2・SS12で、雪の積もる斜面にラリーカーが転落するアクシデントが発生。リタイアの危機に瀕したマシンを、駆けつけた大勢の観客が人力で救出する“ラリーならでは”のドラマが生まれ、「ラリー・スピリットだ」「これめっちゃ最高」とネット上で称賛の声が寄せられている。

アクシデントに見舞われたのは、ヘイデン・パッドン（ヒョンデ）。コーナーへの進入でマシンの挙動を乱すと、そのままコントロールを失い、アウト側の雪が深く積もった斜面へと転落してた。マシンはスタックし、自力での脱出は不可能な状態に。リタイアかと思われた次の瞬間、コース脇からギャラリーたちが続々とパッドンのマシンの元へ集結した。

最初に到着した4、5人の観客がマシンのボンネットを懸命に押すと、車はバックしてわずかに動いたものの、再び雪に足を取られてスタック。しかし、この救出劇の最中にさらに多くの観客が斜面を降りて加勢。「動け動け！」とばかりに力を合わせて一斉に押し始めると、ついにマシンが動き出した。

WRC公式Xも劇的な脱出劇を紹介

スタック箇所を脱出し、ホイールスピンしながらもスピードに乗り始めると、観客たちは「行け行け！」とばかりに腕を回してジェスチャーで合図。コースへ復帰した瞬間には、その場で両手を上げて飛び跳ね、喜びを爆発させた。

WRC公式X（旧Twitter）もこの劇的な脱出劇を紹介し、28日までに40万件以上の表示を記録するなど大きな反響を呼んでいる。ファンからは「これぞラリー・スピリット」「最高だ、すべての観客によくやったと言いたい」「最後に雪玉を投げた青年が好きすぎる」「ファンが助ける姿を見るのは素晴らしい。変わらないものがあるね」「妖精さん、俺には見えんｗ」など、熱いコメントが国内外から寄せられた。

厳しい寒さと雪の中で生まれた、ドライバーとファンの絆。開幕戦から生まれた心温まるハイライトシーンは、今季のWRCの盛り上がりを予感させるワンシーンとなった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）