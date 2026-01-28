¡Ú´ÚÎ®¡ÛIVE¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¤Ï¡ÖBANG¡¡BANG¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÀèÎ©¤Á2·î9Æü¤ËÈ¯É½
IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤¬¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖBANG BANG¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£26Æü¤Ë¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢2ËçÌÜ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖREVIVE¡Ü¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥Õ¥©¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï28Æü¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìÊÔ¤Î´¶³ÐÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¹â´¶ÅÙ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë»ëÀþ¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤¹µ¤¨¼¼¤È»£±Æ¸½¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¾È¤é¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÇIVE¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥¢¤È»£±Æ¸½¾ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¸òº¹¤¹¤ë´¶³ÐÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢IVE¤ÏÍ¾Íµ¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÈ¯»¶¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡ØBANG BANG¡Ù¤¬¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¥Ö¥ë¡¼ÇØ·Ê¤Î¾å¤Ë¶¯Îõ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ã¤¿IVE¤Î»Ñ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÅ¼ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²¿¤«Àë¸À¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀµÌÌ¤ò¶Å»ë¤¹¤ëIVE¤Î»Ñ¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤È¡¢¿·¤·¤¤²»³ÚÅªÊâ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
IVE¤ÏÍè·î23Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Î¡ÖREVIVE¡Ü¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±9Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ÖBANG BANG¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£