″えのすい″に、まめっちたちがやってくる!たまごっち×新江ノ島水族館 開催決定 - 「ぐそくっち出るのかな!」「好きと好きの組み合わせ」とファン歓喜
神奈川県藤沢市の新江ノ島水族館は、バンダイの玩具「たまごっち」とのコラボレーションについて、3月14日より開催することを発表した。
#たまごっち × 新江ノ島水族館 特別イベント2026.3.14 sat すた〜と！わくわくドキドキの冒険が今、始まる！詳しいおしらせは後日公開予定🫧おたのしみに🥚https://t.co/qam9iX1nxc#えのたま #Tamagotchi pic.twitter.com/Fkpd2XtP5o- 新江ノ島水族館 (@enosui_com) January 27, 2026
開催期間は3月14日〜5月17日、詳細は後日公開される。
1月27日に公開されたティザービジュアルは、"えのすい"でも飼育しているダイオウグソクムシやクラゲがあしらわれた海を描いたイラスト。昨年発売された「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」に登場する「ぐそくっち」を想起して「ぐそくっち出るのかな! えのすいとのコラボ、是非ぐそくっちグッズを出して欲しい!」という声や、「好きと好きの組み合わせ」「えのすいとたまごっちコラボだー! これは行きたい!」と喜びのコメントが寄せられている。
