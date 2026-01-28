ガイ・リッチー監督がヘンリー・カヴィル＆ジェイク・ギレンホール＆エイザ・ゴンザレスと再タッグを組む新作アクション映画『イン・ザ・グレイ（原題：In The Grey）』が、2026年4月10日に米公開されることがわかった。米などが伝えている。

リッチーが監督・脚本を手がける『イン・ザ・グレイ』では、世界で暗躍する精鋭工作員の秘密部隊が描かれる。彼らは自動小銃や爆薬の扱いと同じく、権力と影響力の行使にも長けている、という設定だ。

冷酷な独裁者が10億ドル規模の財宝を強奪したことで、部隊はそれを奪還する任務に送り込まれる。不可能と思われた作戦はさらに悪化し、戦略や偽装、生存をかけた全面戦争へと発展していく──。

当初、本作はライオンズゲート配給のもと2025年1月17日に米公開される予定だったが、計画は中止に。その後ブラックベアが配給権を取得し、新たな公開日として2026年4月10日が発表された。

ブラックベアの米国配給部門責任者ベンジャミン・クレイマー氏は、「スリリングで楽しいアクションを生み出す点において、ガイ（・リッチー）は史上最高の才能を持つ一人です。『イン・ザ・グレイ』には、彼らしいスタイルとウィットが余すところなく詰まっています」と声明に記している。

錚々たるキャストの内、カヴィルは『コードネームU.N.C.L.E.』（2015）や『アンジェントルメン』（2024）、ギレンホールは『コヴェナント/約束の救出』（2023）、エイザ・ゴンザレスは『アンジェントルメン』でリッチーとタッグを組んだ実績がある。

ほかキャストには、『ゴーン・ガール』（2014）ロザムンド・パイク「ゲーム・オブ・スローンズ」クリストファー・ヒヴュ、「メディア王 ～華麗なる一族～」フィッシャー・スティーヴンスが名を連ねる。

『イン・ザ・グレイ（原題：In The Grey）』は2026年4月10日に米公開予定。

