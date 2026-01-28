「PJ 〜航空救難団〜」話題のイケメン俳優、タンクトップ姿にファン悶絶「上腕筋が神々しい」「ビジュ最高」
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の前田拳太郎が1月26日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた腕が際立つタンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳イケメン俳優「上腕筋が神々しい」衝撃タンクトップ姿
前田は「カレンダーイベント来てくださった皆様ありがとうございました！」と感謝をつづり、写真を投稿。鍛えられた腕が際立つ白いタンクトップにデニムを合わせたスタイルで、道端で座り込みカメラに視線を向けた姿を披露した。同投稿ではそのほか、カラフルな花柄のシャツにニットのカーディガンを羽織った、先ほどとは真逆のスタイルも見せている。
この投稿に「上腕筋が神々しい」「美しい」「ビジュ最高」「イベントお疲れ様でした」「タンクトップ似合いすぎ」などと話題となっている。
前田は俳優の内野聖陽が主演を務めたテレビ朝日系ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」（2025年）に出演。“ほかのどの組織でも救助ができない”と判断された際に出動する「人命救助最後の砦」航空自衛隊航空救難団、通称PJ（パラレスキュージャンパー）の隊員を育てる救難教育隊の訓練生・白河智樹役を好演し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳イケメン俳優「上腕筋が神々しい」衝撃タンクトップ姿
◆前田拳太郎、タンクトップ姿公開
前田は「カレンダーイベント来てくださった皆様ありがとうございました！」と感謝をつづり、写真を投稿。鍛えられた腕が際立つ白いタンクトップにデニムを合わせたスタイルで、道端で座り込みカメラに視線を向けた姿を披露した。同投稿ではそのほか、カラフルな花柄のシャツにニットのカーディガンを羽織った、先ほどとは真逆のスタイルも見せている。
◆前田拳太郎の投稿に反響
この投稿に「上腕筋が神々しい」「美しい」「ビジュ最高」「イベントお疲れ様でした」「タンクトップ似合いすぎ」などと話題となっている。
前田は俳優の内野聖陽が主演を務めたテレビ朝日系ドラマ「PJ 〜航空救難団〜」（2025年）に出演。“ほかのどの組織でも救助ができない”と判断された際に出動する「人命救助最後の砦」航空自衛隊航空救難団、通称PJ（パラレスキュージャンパー）の隊員を育てる救難教育隊の訓練生・白河智樹役を好演し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】