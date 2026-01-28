松井珠理奈、七五三＆28歳結婚会見の着物姿比較ショットが話題 本人も「全然変わってなくて笑っちゃう」
【モデルプレス＝2026/01/28】元SKE48の松井珠理奈が1月27日、自身のInstagramを更新。自身の七五三当時と結婚会見時の着物姿を公開した。
【写真】新婚の元SKE「笑い方がそのまんま」本人も衝撃の着物姿比較ショット
松井は「七五三の時と結婚会見の28歳の私」とコメントし、どちらも着物を着用した七五三の時の白黒写真と結婚会見時のカラー写真を並べたものを公開。「ファンの方が見つけてくれたんだけど全然変わってなくて笑っちゃう」と綴った。
この投稿に、ファンからは「小さい頃から完成されてる」「どちらも美人」「笑い方がそのまんまで可愛い」「可愛さに大人っぽさがプラスされた」などと反響が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
