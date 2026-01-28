【670円〜】ほっともっと「中華あんかけ」復活、麺・ご飯が選べる全4種

全国に2,425店舗を展開する持ち帰り弁当チェーン「ほっともっと」は、2月4日より『こだわりの美味！中華フェア第1弾』として、「中華あんかけシリーズ」全4商品を発売する。

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

〈1〉野菜たっぷり 中華あんかけごはん（670円）

〈2〉こだわりのもちもち麺 中華あんかけ麺（670円）

〈3〉エビ・イカ入り！海鮮中華あんかけごはん（840円）

〈4〉こだわりのもちもち麺 海鮮中華あんかけ麺（840円）

【この記事のすべての画像(6点)を見る】ほっともっと「こだわりのもちもち麺 中華あんかけ麺」「エビ・イカ入り！海鮮中華あんかけごはん」など

■冬の定番が今年も登場 深い旨みととろみが決め手の「中華あんかけシリーズ」

「中華あんかけシリーズ」は、ほっともっとの冬の人気メニュー。豚肉をはじめ、白菜、玉ねぎ、にんじん、きくらげなどを使用し、具だくさんに仕上げている。エビとイカを加えた「海鮮中華あんかけ」もラインアップし、ごはん、またはもちもち食感の中太麺から選べるのも魅力だ。

こだわりの中華あんは、醤油をベースにオイスターソースと紹興酒を加えてコクを出し、仕上げにごま油で香り付け。今年は新たに香ばしい炒め油をプラスし、より風味豊かで奥行きのある味わいに進化したという。